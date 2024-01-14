Ивлеевой поставили диагноз по фото с «голой» вечеринки: что с ней не так

Фото: Иллюстрация NEWS.ru

Анастасия Ивлеева

Специалисты оценили фото блогера Анастасии Ивлеевой с «голой» вечеринки и поставили ей диагноз. Какие проблемы со здоровьем могут быть у телеведущей?

Какой диагноз поставили Ивлеевой врачи

Изучив фотографии Ивлеевой со скандального мероприятия, которое она организовала в московском клубе «Мутабор» 20 декабря, врачи пришли к выводу, что у блогера наблюдается «сколиотическая деформация позвоночника». Об этом пишет Telegram-канал Mash со ссылкой на слова соответствующих специалистов.

«На снимках отчетливо видно, что у Насти разная высота плеч, слегка перекошены бедра и в целом выражен изгиб спины. Поэтому они [врачи] посоветовали ей как можно скорее обратиться к специалисту — возможно, дело обойдется ношением специального корсета в течение некоторого времени. В ином случае могут начаться серьезные проблемы со здоровьем», — сообщает Mash.

Сама Ивлеева не давала комментариев по поводу подобных проблем со здоровьем.

Что еще говорили о здоровье Ивлеевой

Как писал в сентябре NEWS.ru, подписчики Ивлеевой выражали обеспокоенность по поводу ее здоровья. Некоторые поклонники заметили у телеведущей признаки анорексии, оставив комментарии под фотографиями блогера в социальной сети с показа Prada в Милане. Известно, что ранее Ивлеева похудела на 14 кг.

«Настя, что ты сделала с собой? Ну была же красоткой. Обидно видеть такое, очень болезненный вид, поправляйся», — писала одна из поклонниц Ивлеевой под фото блогера с модного показа.

В том же месяце врач-диетолог Елена Тихомирова в беседе с NEWS.ru подчеркнула, что Ивлеева находится в хорошей физической форме, несмотря на резкое похудение.

«Существуют определенные измерительные системы, которые позволяют выявить соотношение роста и веса, процент мышц и жира и показывают, какой вес должен поддерживать человек. Если человек здоров, то все показатели у него буду в норме. Несмотря на резкое похудение Насти Ивлеевой, я вижу, что она находится в прекрасной физической форме, анорексичкой ее точно не назовешь. Если в процессе похудения человек комфортно, нормально себя чувствует, то никакого вреда здоровью не будет», — выражала уверенность Тихомирова.

Фото: Социальные сети/Global Look Press Анастасия Ивлеева с Элджеем, 2018 год Фото: Социальные сети/Global Look Press Анастасия Ивлеева с Элджеем, 2018 год Фото: Евгений Биятов/РИА Новости Ведущая Анастасия Ивлеева, получившая награду в номинации «Преображение года», 2017 год Фото: Евгений Биятов/РИА Новости Ведущая Анастасия Ивлеева, получившая награду в номинации «Преображение года», 2017 год Фото: Социальные сети/Global Look Press Анастасия Ивлеева, 2018 год Фото: Социальные сети/Global Look Press Анастасия Ивлеева, 2018 год Фото: Социальные сети/Global Look Press Нью-Йорк, съемки выпуска «Орла и Решки», 2018 год Фото: Социальные сети/Global Look Press Нью-Йорк, съемки выпуска «Орла и Решки», 2018 год Фото: Социальные сети/Global Look Press Анастасия Ивлеева и Регина Тодоренко, 2018 год Фото: Социальные сети/Global Look Press Анастасия Ивлеева и Регина Тодоренко, 2018 год Фото: Социальные сети/Global Look Press Анастасия Ивлеева с Элджеем, 2018 год Фото: Социальные сети/Global Look Press Анастасия Ивлеева с Элджеем, 2018 год Фото: Социальные сети/Global Look Press Анастасия Ивлеева, 2018 год Фото: Социальные сети/Global Look Press Анастасия Ивлеева, 2018 год Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press Ежегодная церемония вручения премии в области поп-музыки «Трансформация», Настя Ивлева и Дмитрий Нагиев, 2018 год Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press Ежегодная церемония вручения премии в области поп-музыки «Трансформация», Настя Ивлева и Дмитрий Нагиев, 2018 год Фото: Социальные сети/Global Look Press Анастасия Ивлеева, 2018 год Фото: Социальные сети/Global Look Press Анастасия Ивлеева, 2018 год Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press Пресс-завтрак музыкальной премии МУЗ-ТВ 2020/2021 в ресторане «Восход». На снимке: телеведущая Анастасия Ивлеева и певец Нилетто Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press Пресс-завтрак музыкальной премии МУЗ-ТВ 2020/2021 в ресторане «Восход». На снимке: телеведущая Анастасия Ивлеева и певец Нилетто Фото: Социальные сети/Global Look Press Анастасия Ивлеева, Дмитрий Нагиев, Ксения Собчак. «Премия МУЗ-ТВ 2018. Трансформация» Фото: Социальные сети/Global Look Press Анастасия Ивлеева, Дмитрий Нагиев, Ксения Собчак. «Премия МУЗ-ТВ 2018. Трансформация» Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press Певец Филипп Киркоров и блогер Анастасия Ивлеева на балу дебютантов журнала Tatler в Доме Пашкова, 2021 год Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press Певец Филипп Киркоров и блогер Анастасия Ивлеева на балу дебютантов журнала Tatler в Доме Пашкова, 2021 год Фото: Валерий Мельников/РИА Новости Российская телеведущая и видеоблогер Анастасия Ивлеева на бизнес-форуме АМОКОНФ в ДС «Мегаспорт» Фото: Валерий Мельников/РИА Новости Российская телеведущая и видеоблогер Анастасия Ивлеева на бизнес-форуме АМОКОНФ в ДС «Мегаспорт» Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости Ведущие церемонии Анастасия Ивлеева, Дмитрий Нагиев, Ксения Собчак и Александр Ревва (слева направо), «Премия МУЗ-ТВ 20/21. Начало света» Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости Ведущие церемонии Анастасия Ивлеева, Дмитрий Нагиев, Ксения Собчак и Александр Ревва (слева направо), «Премия МУЗ-ТВ 20/21. Начало света» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Камила Валиева и Анастасия Ивлеева на фестивале VK Fest, 2022 год Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Камила Валиева и Анастасия Ивлеева на фестивале VK Fest, 2022 год Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Актеры Анастасия Ивлеева и Филипп Янковский на премьере сериала режиссера Александра Молочникова «Монастырь» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Актеры Анастасия Ивлеева и Филипп Янковский на премьере сериала режиссера Александра Молочникова «Монастырь» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Блогер и телеведущая Анастасия Ивлеева и певец и блогер Роман Каграманов на музыкальном фестивале VK Fest, 2023 год Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Блогер и телеведущая Анастасия Ивлеева и певец и блогер Роман Каграманов на музыкальном фестивале VK Fest, 2023 год Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Актриса Анастасия Ивлеева на премьере сериала режиссера Александра Молочникова «Монастырь» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Актриса Анастасия Ивлеева на премьере сериала режиссера Александра Молочникова «Монастырь» Фото: Сгенерировано в MidJourney/NEWS.ru Фото: Сгенерировано в MidJourney/NEWS.ru

После скандальной «голой» вечеринки Telegram-канал «Светские хроники» утверждал, что из-за волны критики и последующих переживаний Ивлеева начала страдать анорексией.

«Настя Ивлеева уже больше недели не выходит на связь после скандала с ее „голой“ вечеринкой. Источники сообщают, что у девушки началась анорексия из-за сильных переживаний. И ее вес стал меньше 45 кг», — писал источник 3 января.

Telegram-канал «НеМалахов» также сообщал, что у Ивлеевой может быть анорексия, а также гормональные нарушения.

«У Ивлеевой гормональное нарушение и анорексия, от этого и волосы растут на спине», — писал ресурс со ссылкой на утверждения своих подписчиков, которые изучили фото Ивлеевой с «голой» вечеринки.

Подтверждений этой информации нет, сама Ивлеева эти сообщения никак не комментировала.

Кто «похоронил» Ивлееву

Ряд YouTube-каналов публиковал фейковые видеоролики о смерти Ивлеевой и певицы Лолиты Милявской, которые набирали сотни тысяч просмотров, сообщал 13 января NEWS.ru.

Как утверждали автор таких видео, Ивлеева и Лолита «не выдержали травли» после участия в «голой» вечеринке и «свели счеты с жизнью». Выяснилось, что один из каналов, распространяющих эти фейковые сообщения, принадлежит украинскому пользователю.

Где сейчас Ивлеева

6 января некоторые СМИ распространили информацию, что Ивлеева покинула Россию и направилась с «чемоданом денег» в Дубай. Журналистка Ксения Собчак утверждала, сто телеведущая приняла такое решение, опасаясь преследований от силовиков после «голой» вечеринки.

Позднее Ивлеева записала видеообращение к подписчикам в своем Telegram-канале, в котором сообщила, что никуда не уезжала. Видео было снято в Санкт-Петербурге. Блогер уточнила, что проводит новогодние каникулы с семьей, друзьями и близкими.

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