Глава Фонда борьбы с коррупцией (организация ФБК признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена) Леонид Волков (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) поддержал блогера Анастасию Ивлееву после «голой» вечеринки. Почему ее поддержала команда оппозиционера Алексея Навального, чем это может обернуться для телеведущей?
Почему команда Навального поддержала Ивлееву
В выпуске, посвященном организованной Ивлеевой «голой» вечеринки в московском клубе «Мутабор» 20 декабря, Волков выразил блогеру сочувствие из-за происходящих событий. В своей реплике сторонник осужденного политика Алексея Навального вспомнил моменты, когда Ивлеева поддерживала оппозицию и выступала против специальной военной операции.
Так, Волков напомнил, что Ивлеева публиковала на своих страницах в социальных сетях посты, направленные на поддержку ФБК и структур запрещенной организации, самого Навального, освещала инцидент с отравлением политика. Также он указал, что организатор «голой» вечеринки делала антивоенные публикации в соцсетях.
Волков добавил, что не сочувствует никому из участников скандального мероприятия, кроме Ивлеевой.
Поддержка ФБК — приговор для Ивлеевой?
Журналист Антон Коробков-Землянский в своем Telegram-канале отметил, что после слов Волкова Ивлееву могут проверить на предмет причастности к экстремистской деятельности.
«Теперь ее [Ивлееву], скорее всего, еще и посадят за финансирование экстремизма», — написал журналист.
Согласно статье УК РФ 282.3, финансирование экстремистской деятельности может грозить лишением свободы на срок до 8 лет.
Фото: Евгений Биятов/РИА Новости
Ведущая Анастасия Ивлеева, получившая награду в номинации «Преображение года», 2017 год
Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press
Ежегодная церемония вручения премии в области поп-музыки «Трансформация», Настя Ивлева и Дмитрий Нагиев, 2018 год
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
Пресс-завтрак музыкальной премии МУЗ-ТВ 2020/2021 в ресторане «Восход». На снимке: телеведущая Анастасия Ивлеева и певец Нилетто
Фото: Социальные сети/Global Look Press
Анастасия Ивлеева, Дмитрий Нагиев, Ксения Собчак. «Премия МУЗ-ТВ 2018. Трансформация»
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
Певец Филипп Киркоров и блогер Анастасия Ивлеева на балу дебютантов журнала Tatler в Доме Пашкова, 2021 год
Фото: Валерий Мельников/РИА Новости
Российская телеведущая и видеоблогер Анастасия Ивлеева на бизнес-форуме АМОКОНФ в ДС «Мегаспорт»
Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости
Ведущие церемонии Анастасия Ивлеева, Дмитрий Нагиев, Ксения Собчак и Александр Ревва (слева направо), «Премия МУЗ-ТВ 20/21. Начало света»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Камила Валиева и Анастасия Ивлеева на фестивале VK Fest, 2022 год
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Актеры Анастасия Ивлеева и Филипп Янковский на премьере сериала режиссера Александра Молочникова «Монастырь»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Блогер и телеведущая Анастасия Ивлеева и певец и блогер Роман Каграманов на музыкальном фестивале VK Fest, 2023 год
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Актриса Анастасия Ивлеева на премьере сериала режиссера Александра Молочникова «Монастырь»
Поддерживала ли Ивлеева Навального и ФБК
Telegram-канал «Небожена» накануне, 27 декабря, опубликовал скриншот публикации Ивлеевой на странице в социальной сети, в которой она желает «скорейшего выздоровления» Навальному. Соответствующую запись блогер сделала после инцидента с отравлением политика.
Кроме того, «Небожена» публикует скриншот новости издания Forbes о том, что Ивлеева перевела 1,5 млн рублей «Альянсу врачей» (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) — одной из НКО, связанных со структурами Навального.
«Кстати, как-то забылось. „Альянс врачей“ — это НКО Навального», — отмечается в публикации Telegram-канала.
Выступала ли Ивлеева против СВО
26 декабря Ивлеева удалила со своей страницы в социальной сети две антивоенные публикации. На первой фотографии изображен нарисованный белый голубь, под которым был написан текст об Украине. Второе фото — черный квадрат, который Ивлеева подписала антивоенной фразой.
Спустя несколько часов эти публикации вновь появились на странице блогера.
«Видимо, Анастасия поняла, что дальнейшее построение „правильного“ имиджа больше не имеет смысла, и теперь не прячется — все вновь могут узнать, что она против спецоперации и занимает пацифистскую позицию. Теперь от даты начала СВО „красуется“ публикация с антивоенным лозунгом», — писал Telegram-канал Readovka.
Какие проблемы с законом уже есть у Ивлеевой
Telegram-канал «Образ будущего» накануне, 27 декабря, сообщал, что против Ивлеевой могут возбудить два уголовных дела за неуплату налогов в особо крупном размере.
Как уточнял Telegram-канал SHOT, Ивлеева должна Федеральной налоговой службе (ФНС) порядка 137 млн рублей. Уточняется, что такая сумма — это зафиксированная неуплата за работу ее бизнеса с 2020 по 2023 год. Согласно информации издания «Октагон», долг телеведущей перед налоговой в итоге может составить около 210 млн рублей.
По статье «Уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере» Ивлеевой грозит до пяти лет лишения свободы.
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