Ивлеевой подписали приговор? Почему ее поддержала команда Навального Глава ФБК Волков поддержал Ивлееву после «голой» вечеринки

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Анастасия Ивлеева

Глава Фонда борьбы с коррупцией (организация ФБК признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена) Леонид Волков (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) поддержал блогера Анастасию Ивлееву после «голой» вечеринки. Почему ее поддержала команда оппозиционера Алексея Навального, чем это может обернуться для телеведущей?

Почему команда Навального поддержала Ивлееву

В выпуске, посвященном организованной Ивлеевой «голой» вечеринки в московском клубе «Мутабор» 20 декабря, Волков выразил блогеру сочувствие из-за происходящих событий. В своей реплике сторонник осужденного политика Алексея Навального вспомнил моменты, когда Ивлеева поддерживала оппозицию и выступала против специальной военной операции.

Так, Волков напомнил, что Ивлеева публиковала на своих страницах в социальных сетях посты, направленные на поддержку ФБК и структур запрещенной организации, самого Навального, освещала инцидент с отравлением политика. Также он указал, что организатор «голой» вечеринки делала антивоенные публикации в соцсетях.

Волков добавил, что не сочувствует никому из участников скандального мероприятия, кроме Ивлеевой.

Поддержка ФБК — приговор для Ивлеевой?

Журналист Антон Коробков-Землянский в своем Telegram-канале отметил, что после слов Волкова Ивлееву могут проверить на предмет причастности к экстремистской деятельности.

«Теперь ее [Ивлееву], скорее всего, еще и посадят за финансирование экстремизма», — написал журналист.

Согласно статье УК РФ 282.3, финансирование экстремистской деятельности может грозить лишением свободы на срок до 8 лет.

Фото: Социальные сети/Global Look Press Анастасия Ивлеева с Элджеем, 2018 год Фото: Социальные сети/Global Look Press Анастасия Ивлеева с Элджеем, 2018 год Фото: Евгений Биятов/РИА Новости Ведущая Анастасия Ивлеева, получившая награду в номинации «Преображение года», 2017 год Фото: Евгений Биятов/РИА Новости Ведущая Анастасия Ивлеева, получившая награду в номинации «Преображение года», 2017 год Фото: Социальные сети/Global Look Press Анастасия Ивлеева, 2018 год Фото: Социальные сети/Global Look Press Анастасия Ивлеева, 2018 год Фото: Социальные сети/Global Look Press Нью-Йорк, съемки выпуска «Орла и Решки», 2018 год Фото: Социальные сети/Global Look Press Нью-Йорк, съемки выпуска «Орла и Решки», 2018 год Фото: Социальные сети/Global Look Press Анастасия Ивлеева и Регина Тодоренко, 2018 год Фото: Социальные сети/Global Look Press Анастасия Ивлеева и Регина Тодоренко, 2018 год Фото: Социальные сети/Global Look Press Анастасия Ивлеева с Элджеем, 2018 год Фото: Социальные сети/Global Look Press Анастасия Ивлеева с Элджеем, 2018 год Фото: Социальные сети/Global Look Press Анастасия Ивлеева, 2018 год Фото: Социальные сети/Global Look Press Анастасия Ивлеева, 2018 год Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press Ежегодная церемония вручения премии в области поп-музыки «Трансформация», Настя Ивлева и Дмитрий Нагиев, 2018 год Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press Ежегодная церемония вручения премии в области поп-музыки «Трансформация», Настя Ивлева и Дмитрий Нагиев, 2018 год Фото: Социальные сети/Global Look Press Анастасия Ивлеева, 2018 год Фото: Социальные сети/Global Look Press Анастасия Ивлеева, 2018 год Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press Пресс-завтрак музыкальной премии МУЗ-ТВ 2020/2021 в ресторане «Восход». На снимке: телеведущая Анастасия Ивлеева и певец Нилетто Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press Пресс-завтрак музыкальной премии МУЗ-ТВ 2020/2021 в ресторане «Восход». На снимке: телеведущая Анастасия Ивлеева и певец Нилетто Фото: Социальные сети/Global Look Press Анастасия Ивлеева, Дмитрий Нагиев, Ксения Собчак. «Премия МУЗ-ТВ 2018. Трансформация» Фото: Социальные сети/Global Look Press Анастасия Ивлеева, Дмитрий Нагиев, Ксения Собчак. «Премия МУЗ-ТВ 2018. Трансформация» Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press Певец Филипп Киркоров и блогер Анастасия Ивлеева на балу дебютантов журнала Tatler в Доме Пашкова, 2021 год Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press Певец Филипп Киркоров и блогер Анастасия Ивлеева на балу дебютантов журнала Tatler в Доме Пашкова, 2021 год Фото: Валерий Мельников/РИА Новости Российская телеведущая и видеоблогер Анастасия Ивлеева на бизнес-форуме АМОКОНФ в ДС «Мегаспорт» Фото: Валерий Мельников/РИА Новости Российская телеведущая и видеоблогер Анастасия Ивлеева на бизнес-форуме АМОКОНФ в ДС «Мегаспорт» Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости Ведущие церемонии Анастасия Ивлеева, Дмитрий Нагиев, Ксения Собчак и Александр Ревва (слева направо), «Премия МУЗ-ТВ 20/21. Начало света» Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости Ведущие церемонии Анастасия Ивлеева, Дмитрий Нагиев, Ксения Собчак и Александр Ревва (слева направо), «Премия МУЗ-ТВ 20/21. Начало света» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Камила Валиева и Анастасия Ивлеева на фестивале VK Fest, 2022 год Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Камила Валиева и Анастасия Ивлеева на фестивале VK Fest, 2022 год Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Актеры Анастасия Ивлеева и Филипп Янковский на премьере сериала режиссера Александра Молочникова «Монастырь» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Актеры Анастасия Ивлеева и Филипп Янковский на премьере сериала режиссера Александра Молочникова «Монастырь» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Блогер и телеведущая Анастасия Ивлеева и певец и блогер Роман Каграманов на музыкальном фестивале VK Fest, 2023 год Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Блогер и телеведущая Анастасия Ивлеева и певец и блогер Роман Каграманов на музыкальном фестивале VK Fest, 2023 год Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Актриса Анастасия Ивлеева на премьере сериала режиссера Александра Молочникова «Монастырь» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Актриса Анастасия Ивлеева на премьере сериала режиссера Александра Молочникова «Монастырь» Фото: Сгенерировано в MidJourney/NEWS.ru Фото: Сгенерировано в MidJourney/NEWS.ru

Поддерживала ли Ивлеева Навального и ФБК

Telegram-канал «Небожена» накануне, 27 декабря, опубликовал скриншот публикации Ивлеевой на странице в социальной сети, в которой она желает «скорейшего выздоровления» Навальному. Соответствующую запись блогер сделала после инцидента с отравлением политика.

Кроме того, «Небожена» публикует скриншот новости издания Forbes о том, что Ивлеева перевела 1,5 млн рублей «Альянсу врачей» (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) — одной из НКО, связанных со структурами Навального.

«Кстати, как-то забылось. „Альянс врачей“ — это НКО Навального», — отмечается в публикации Telegram-канала.

Выступала ли Ивлеева против СВО

26 декабря Ивлеева удалила со своей страницы в социальной сети две антивоенные публикации. На первой фотографии изображен нарисованный белый голубь, под которым был написан текст об Украине. Второе фото — черный квадрат, который Ивлеева подписала антивоенной фразой.

Спустя несколько часов эти публикации вновь появились на странице блогера.

«Видимо, Анастасия поняла, что дальнейшее построение „правильного“ имиджа больше не имеет смысла, и теперь не прячется — все вновь могут узнать, что она против спецоперации и занимает пацифистскую позицию. Теперь от даты начала СВО „красуется“ публикация с антивоенным лозунгом», — писал Telegram-канал Readovka.

Какие проблемы с законом уже есть у Ивлеевой

Telegram-канал «Образ будущего» накануне, 27 декабря, сообщал, что против Ивлеевой могут возбудить два уголовных дела за неуплату налогов в особо крупном размере.

Как уточнял Telegram-канал SHOT, Ивлеева должна Федеральной налоговой службе (ФНС) порядка 137 млн рублей. Уточняется, что такая сумма — это зафиксированная неуплата за работу ее бизнеса с 2020 по 2023 год. Согласно информации издания «Октагон», долг телеведущей перед налоговой в итоге может составить около 210 млн рублей.

По статье «Уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере» Ивлеевой грозит до пяти лет лишения свободы.

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