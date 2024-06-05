Ивлеева засудила поставщика картофеля для ее чипсов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Анастасия Ивлеева

Блогер Анастасия Ивлеева выиграла суд у поставщика оренбургского картофеля, который использовался в ее чипсах под брендом Easy Peasy, следует из картотеки арбитражных дел. Ботникова Людмила должна будет выплатить блогеру 636 тысяч рублей.

Претензия компании Ивлеевой ООО «Коленки Пчелы», по информации Telegram-канала Mash, заключалась в том, что продукты оказались гнилыми. Сумма компенсации увеличилась по сравнению с требуемой на 14 тысяч: 537 912 рублей — за причиненный вред, 83 215 рублей — пени, 15 тысяч — пошлина.

Ботникова просила суд рассмотреть иск по общим правилам, но ей отказали. Решение суд принял 3 июня, его можно обжаловать в течение 15 дней.

Ранее стало известно, что Ивлеева решила открыть ресторан после скандальной «голой» вечеринки. Заведение, открытие которого пройдет в Москве 7 июня, будет специализироваться на азиатской кухне.

22 марта Ивлеева открыла бар в центре Москвы. Сперва в меню был целый набор алкогольных напитков, намекающих на «голую» вечеринку, потом коктейли с отсылками пропали. Из-за скандальной тусовки на саму звезду YouTube жаловались в полицию и в суды.