Ивлеева выходит замуж? Поклонники шокированы из-за одной детали

Фото: Иллюстрация NEWS.ru

Анастасия Ивлеева

В Сети появились слухи о возможной помолвке блогера Анастасии Ивлеевой. Поклонников шокировала одна деталь. Что известно о личной жизни звезды, правда ли, что она выходит замуж?

Правда ли, что Ивлеева выходит замуж

В своих социальных сетях блогер опубликовала ролики с открытия ресторана. Видео понравилось поклонникам Ивлеевой, однако их шокировала одна деталь — кольцо на безымянном пальце знаменитости. В комментариях предположили, что звезде сделали предложение, хотя сама блогер не говорила о возможном замужестве.

Некоторые пользователи Сети предположили, что Ивлеева могла надеть обычное кольцо на безымянный палец, чтобы привлечь внимание к открытию лапшичной.

На открытии лапшичной, в разговоре с Super.ru о том, каким должен быть идеальный мужчина Ивлеевой, знаменитость сказала, что «он должен быть защитником».

Что известно о личной жизни Ивлеевой

В жизни блогера было несколько ярких романов. Так, в 2011 году она познакомилась с Арсением Бородиным — лидером группы «Челси» и участником «Фабрики звезд». Молодые люди встречались вплоть до 2017 года. Однако мужем Ивлеевой Арсений так и не стал.

После Бородина Ивлеева встречалась с другим музыкантом — Олегом Майами. Эти отношения длились совсем недолго. По признанию самой Ивлеевой, преградой для чувств стал плотный рабочий график.

В 2018 году знаменитость начала встречаться с рэпером Элджеем (Алексей Узенюк). Спустя год после начала романа пара официально зарегистрировала брак. Ивлеева взяла фамилию мужа. Однако брак просуществовал недолго. В 2021 году молодые люди разошлись.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU Анастасия Ивлеева

«Леше нужно было выйти из зоны комфорта, чтобы заниматься творчеством. Говорят же — художник должен быть голодным. Кого вдохновит и мотивирует уютный дом и налаженный быт? Спустя две недели такого автономного состояния мы поняли, что произошла перемена, и она не в пользу нас двоих. Мы просто продолжали жить в этом, прислушиваться к себе еще больше. Все это длилось на протяжении месяцев четырех. Я не могу сказать, что это легко. Что мы друг друга разлюбили, и все: „Давай, чао-какао!“ Нет, это сложно, очень больно и тяжело», — рассказывала звезда в интервью Tatler.

В 2023 году пара закончила раздел имущества. По решению суда Ивлеевой перешел двухэтажный особняк. После развода блогер вернула девичью фамилию.

«Сложно поверить, что такое большое чувство может угасать. Я до сих пор очень сильно люблю. Он всегда будет мне родным человеком. Но это уже больше похоже на любовь сестры и брата», — объясняла свои чувства знаменитость.

В поисках счастья она приняла участие в шоу «Сердце Ивлеевой». На протяжении нескольких месяцев романтического реалити блогер искала свою вторую половину и нашла ее в лице Алексея Зловедова. Правда, отношения так и не сложились.

В 2023 году появились слухи, что Ивлеева состоит в отношениях с манекенщиком Борисом Махмуровым. Сама телеведущая отказалась комментировать информацию, распространившуюся СМИ. В одном из интервью, которое она дала незадолго до «голой» вечеринки, звезда проговорилась, что ее сердце занято. По собственному признанию, девушка продолжала «влюбляться и расставаться», однако делиться подробностями не захотела.

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