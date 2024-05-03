Ивлеева впервые раскрыла причину удаления всех постов в соцсетях Ивлеева призналась, что удалила все посты в социальных сетях из-за страха

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Анастасия Ивлеева

Российский блогер и телеведущая Анастасия Ивлеева призналась в интервью Андрею Третьякову для его YouTube-канала, что удалила публикации в социальных сетях из-за страха и растерянности. Она заявила, что действовала не рассудком, а под влиянием эмоций. Ивлеева подчеркнула, что после скандала с «голой» вечеринкой с ней случился настоящий коллапс и «атака по всем категориям».

Что касается удаления [постов] на недавнем этапе. Что ходить вокруг да около, это обычный испуг. Ты прикинь, вот я девчонка, с которой случился весь этот коллапс, на тебя атака по всем категориям. Нет ни одной инстанции, которая тебя бы не хейтила, не ненавидела, не обвиняла во всех смертных грехах. Тебе прилетает абсолютно отовсюду. <...> Плюс у тебя нет опытных старших товарищей, которые бы подсказали, как в этой ситуации действовать. Поэтому из-за растерянности [удалила посты], от незнания, от страха, — сказала Ивлеева.

Она также прокомментировала призывающие к миру посты, которые опубликовала сразу после начала специальной военной операции России на Украине, однако вскоре удалила. По ее словам, в тот период у нее не было времени, чтобы разобраться в происходящем и проанализировать базовые исторические факты. При этом, как отметила Ивлеева, ее позиция не изменилась и она выступает против любой войны, как это сделал бы адекватный человек.

Во время интервью Ивлеева также призналась, что с симпатией относится к российскому президенту Владимиру Путину и уважает его. По ее словам, она не понимает, почему среди блогеров «принято» ругать российского лидера. Ивлеева считает, что такую позицию некоторых ее коллег надо менять.