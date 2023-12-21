Ивлеева впервые показала нового бойфренда после развода с Элджеем Ивлеева появилась на вечеринке с 21-летним возлюбленным-моделью

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Анастасия Ивлеева

Блогер и телеведущая Анастасия Ивлеева впервые после развода с рэпером Элджеем появилась на вечеринке по случаю своего 30-летия с 21-летним возлюбленным-моделью. Фото с праздника именинница опубликовала в своем блоге в Instagram (деятельность в РФ запрещена). На одном из кадров — новый молодой человек Ивлеевой по имени Борис в черном берете и с голым торсом.

На видео с праздника видно, что протяжении вечера пара прилюдно обнималась, наблюдая за выступлениями артистов на сцене. По сообщению Telegram-канала «Только никому», возлюбленный Ивлеевой — 21-летний Борис Махмуров, который работает моделью и учится в Финансовом университете при правительстве РФ. Сообщается, что пара встречается с сентября 2023 года.

Ранее сообщалось, что участников «голой вечеринки» блогера Анастасии Ивлеевой могут проверить на пропаганду ЛГБТ (движение признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена) из-за поцелуя двух мужчин на танцполе. Также общественники обратили внимание на молодого человека, который облизывал носок, прикрывающий половой орган другого гостя.



На одном из роликов также видна проекция обнаженных известных женщин на потолке, лежащих рядом друг с другом, в том числе там изображены Ивлеева и певица Лолита, этот факт также может быть расценен как нарушение. Кроме того, по информации канала, всем желающим предложили сделать фотографии «в постели с полуголой Ивлеевой», на это согласились некоторые раздетые гостьи.