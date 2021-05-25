Ивлеева устроила «адские гонки» с Моргенштерном на Lamborghini

https://static.news.ru/photo/9fe1dd1c-bd52-11eb-9ee3-96000091f725_660.jpg Фото: instagram.com/_agentgirl_

Телеведущая Анастасия Ивлеева, рэпер Моргенштерн, а также блогеры Михаил Литвин и Дмитрий Гордей устроили «адские гонки» на суперкарах. В дуэлях приняли участие четыре автомобиля, в том числе Lamborghini Ивлеевой. Ролик звезда опубликовала на своём YouTube-канале.

Знаменитости соревновались на прямом участке закрытого трека, рядом дежурили бригады скорой помощи и пожарный расчёт. Кроме «Ламбы» они «летали» на Porshe и Nissan. В первом заезде машины распределили после жеребьёвки. Во втором пилоты начали противостояние на своих автомобилях, затем стреляли из арбалета, после чего пересаживались в другой болид и ехали до финиша либо со змеями, либо с тараканами в салоне.

«Фишка» третьего раунда заключалась в том, что за рулём был не участник гонок, а выбранный им незнакомец, при этом двое из них были профессиональными гонщиками, а двое — любителями, недавно получившими водительское удостоверение. В финале блогеры прокатились на трёхколёсных велосипедах. Победителем гонки стал Моргенштерн. Гордей «приехал» вторым, Литвин — третьим, а Ивлеева — последней.

Накануне знакомые российской телеведущей и блогера Анастасии Ивлеевой рассказали, что она решила взять паузу в отношениях, сняла себе квартиру на Патриарших прудах за 210 тысяч рублей в месяц и съехала от мужа, музыканта Элджея. Как пишет Teleprogramma.pro, Ивлеева также больше не носит обручальное кольцо.

Ранее сообщалось, что Ивлеева опубликовала на своей странице в Instagram видео, где доит корову. На кадрах звезда интересуется, можно ли взяться за вымя двумя руками. Во втором ролике она «получила» в лицо струёй свежего молока прямо из молочных желёз бурёнки.