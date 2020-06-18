Ивлеева разделась в клубе Берлина во время съёмок «Орла и решки»

https://static.news.ru/photo/bbd10418-b190-11ea-b532-fa163e074e61_660.jpg Настя Ивлеева Фото: _agentgirl_/instagram.com

Телеведущая Анастасия Ивлеева рассказала о неловкой ситуации, с которой столкнулась во время работы над очередным выпуском шоу «Орёл и решка». В Берлине съёмочная группа попала в ночной клуб, где гости открыто практикуют сексуальные утехи. Звезда призналась, что это было одним из самых неприятных воспоминаний в её жизни.

Ивлеева поделилась шокирующей историей, которая осталась за кадром «Орла и решки». В ходе путешествия по Берлину новый продюсер предложил съёмочной группе подготовить сюжет о местном ночном клубе. Однако едва переступив порог заведения, ребята впали в ступор.

Понимаем, что попахивает какой-то фигнёй. Потому что там ходят полуголые люди. Все одеты в кожу и латекс. Меня это настораживает. Я захожу на ресепшн, а они мне: «Раздевайтесь!» При этом внутри атмосфера секса: неон, красный бархат, — заявила Ивлеева в YouTube-шоу «Что было дальше?».

Телевизионщики продолжили работу и даже разделись по пояс, чтобы им позволили пройти в зал. Впрочем, вскоре они пожалели о своём решении. Оказалось, что участники вечеринки совокуплялись у всех на виду. Особенно потрясённой осталась звёздная блондинка, которая, несмотря на свою раскованность, не привыкла к подобным сценам, уточняет издание StarHit.

Ранее Анастасия Ивлеева, которая известна своей любовью к эпатажу, снова заставила говорить о себе. На этот раз телеведущая предстала в новом образе. Она опубликовала снимок в ярко-рыжем парике, который оказался ей очень к лицу. Подписчики пришли в восторг от этого фото и назвали Ивлееву «огненной бестией». Блогер часто меняет цвет волос и не ходит подолгу с одной причёской. Ранее она красила волосы в розовый, сиреневый и даже жёлтый цвета, писал NEWS.ru.