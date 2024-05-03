Ивлеева рассказала, свободно ли ее сердце Ивлеева заявила, что ее сердце свободно

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Анастасия Ивлеева

Телеведущая Анастасия Ивлеева призналась, что ее сердце на данный момент свободно. Блогер в ходе интервью предпринимателю Андрею Третьякову на YouTube сообщила, что не хочет приводить никаких подробностей о своей личной жизни.

Мое сердце свободно, без подробностей, — сказала Ивлеева.

В ходе беседы с Третьяковым звезда также рассказала, что свой 33-й день рождения провела в Донбассе. По ее словам, она не афишировала свою поездку специально, чтобы избежать привлечения внимания. Как отметила знаменитость, она в том числе посетила Мариуполь, а также линию соприкосновения, где побыла в течение 15 минут. Ивлеева призналась, что в этот момент все молчали.

Также блогер рассказала, что симпатизирует и уважает президента России Владимира Путина. Она отметила, что не понимает, почему среди блогеров «принято» ругать российского лидера. По ее словам, это надо менять.

Кроме того, стало известно, что Ивлеева обжаловала штраф за дискредитацию Вооруженных сил РФ. Жалобу рассмотрят в Мосгорсуде, точная дата заседания пока не назначена. 25 марта Тверской суд Москвы оштрафовал Ивлееву на 50 тысяч рублей по делу о дискредитации российской армии. Протокол на звезду составили в январе этого года за пост двухлетней давности в соцсети.