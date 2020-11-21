«Мечтайте, девки и пацаны»: Ивлеева рассказала историю успеха

https://static.news.ru/photo/2942c04e-2bdb-11eb-92e3-fa163e074e61_660.jpg Анастасия Ивлеева Фото: agentgirl/instagram.com

Телеведущая и блогер Анастасия Ивлеева призвала поклонников не бояться своих желаний и следовать за мечтой. Она рассказала о своём прошлом, которое было у неё до больших денег и всероссийской славы.

В ностальгической публикации в Intsgram кумир миллионов вспомнила о студенческих буднях в Санкт-Петербурге. В ту пору она училась на факультете рекламы и связей с общественностью. Чтобы хоть как-то заработать, пары в университете Ивлеева совмещала с работой в ночном клубе, не высыпалась и едва успевала на учёбу в разгар сессии.

Жила при этом студентка Настя скромно и не очень понимала грядущие перспективы. Однажды она всерьёз задумалась, что пора что-то менять.

С удовольствием смотрела на проезжающие мимо машины и представляла себя за рулём. В то утро я вообще о многом задумалась, чётко в голову пришла мысль — пора валить, — вспомнила Ивлеева.

Сессию тогда будущая звезда всё-таки закрыла, но вскоре отправилась покорять Москву. И эта миссия в итоге оказалась успешной. Поэтому свой сентиментальный рассказ она закончила лаконичным, но оптимистичным советом: «Мечтайте, девки и пацаны».

Ивлеева уже не первый раз предаётся воспоминаниям о прошлом. Несколькими днями ранее, как писал NEWS.ru, она поделилась с поклонниками архивными снимками, на которых запечатлена в период жизни, предшествовавший славе и большим заработкам.