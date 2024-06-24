Ивлеева раскрыла планы на бар после уличения в экономии на туалетной бумаге Ивлеева заявила о планах работать над улучшением своего бара в Москве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Анастасия Ивлеева

Телеведущая и блогер Анастасия Ивлеева в беседе с журналом «Москвич» заявила, что в ближайшее время планирует работать над баром. Она отказалась раскрывать творческие планы, но отметила, что задумывается над созданием собственных медиа. Блогер призналась, что вернется с новыми проектами уже совсем скоро.

Из ближайших планов — работать над баром. Есть к чему стремиться. Про творческие не расскажу пока. Но вот задумалась сделать собственные медиа. Уже рассказывала про это. Посмотрим. Скоро вернусь с новыми проектами, — заявила Ивлеева.

В начале июня в Москве открылся бар блогера и ресторатора Александра Пичугина, который позиционируется как азиатская лапшичная и караоке. Корреспондент NEWS.ru побывал в заведении в Столешниковом переулке и обнаружил в туалетной комнате прозрачную однослойную бумагу. На свету она буквально просвечивает.

На стене в кабинках уборной установлены маленькие телевизоры, на которых транслируют аниме. Однако мультфильмы не удастся посмотреть, поскольку там очень громко играет музыка. Туалет также украшен постерами с афишами азиатских фильмов, рисунками и надписями на китайском и корейском языках.