Ивлеева примкнула к «Отрядам Путина»? О чем рассказали бабушки-активистки

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Анастасия Ивлеева

Блогер и телеведущая Анастасия Ивлеева могла отреагировать на обращение активисток движения «Отряды Путина» из Краснодара. Что об этом известно, какой подарок от имени Ивлеевой получили пенсионерки?

Ивлеева ответила бабушкам из «Отрядов Путина»?

5 марта в Telegram-канале «Отряды Путина Z» появилось видеообращение участниц движения из Краснодара к Ивлеевой. Активистки отметили, что верят в искренность раскаяний телеведущей по поводу организации скандальной «голой» вечеринки, которая состоялась 20 декабря в московском клубе «Мутабор». Пенсионерки пригласили блогера в кубанскую столицу, пообещав научить готовить, шить, вязать и «любить страну».

«Верим тебе, Настя Ивлеева, что ты этого не хотела делать, но у тебя получилось, ты немножечко заблудилась в этой жизни. Приезжай к нам в Краснодар в „Отряды Путина“. Мы тебя научим жить, как вести себя в этом мире реальном и всему прочему научим», — говорят бабушки на видео.

Спустя три дня женщины получили несколько букетов тюльпанов и открытки с подписью «Настя Ивлеева», автор текста которых благодарит пенсионерок за приглашение и обещает приехать в Краснодар.

«Я буду рада приехать в гости и выслушать все советы и наставления в обозримом будущем. А сегодня, в этот прекрасный весенний день, поздравляю вас с 8 Марта!» — говорится в одной из открыток, прикрепленных к букету.

Фотографии бабушек с букетами опубликовали в Telegram-канале «Отряды Путина Z». В сообщении участницы движения поздравили Ивлееву с Международным женским днем.

«Неожиданно и приятно. Спасибо, Настя Ивлеева! Мы тоже поздравляем тебя с этим чудесным праздником 8 Марта. Желаем тебе здоровья, счастья и любви. Пусть у тебя все будет хорошо. Ждем», — отмечается в публикации канала 9 марта.

Неизвестно, действительно ли Ивлеева прислала активисткам «Отрядов Путина» цветы и открытки, их подлинность не подтверждена. Комментариев со стороны телеведущей не поступало.

Как Ивлеева поздравила россиянок с 8 Марта

Соответствующее сообщение появилось в Telegram-канале Ивлеевой в Международный женский день. Она поздравила девушек с праздником и отметила, что 8 Марта «с самого детства вызывает чувство благодарности, солидарности и уважения ко всем женщинам».

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Анастасия Ивлеева

«Ведь, согласитесь, красота и сила женского сердца неизмеримы, способны исцелять и поддерживать даже в самые темные времена. А еще быть женщиной — это нести ответственность. За то, какой пример ты подаешь, как воспитываешь детей, реализовываешься сама и каким идеалам служишь», — сказала Ивлеева в видеосообщении.

Отдельно телеведущая поздравила женщин в Вооруженных силах РФ, пожелав им «огромного счастья и бесконечной любви».

«Не бойтесь меняться и менять мир вокруг себя. И пусть ваши щечки всегда будут такими румяными», — сказала Анастасия, которая 8 марта также отмечала свой 33-й день рождения.

Где сейчас Ивлеева, что говорила о Путине

Блогер после организации «голой» вечеринки перестала вести активную публичную деятельность и поставила светскую жизнь на паузу. Телеведущая изредка комментировала события в стране и выражала соболезнования семьям Донбасса. Также сообщалось, что сейчас Ивлеева проживает в Подмосковье и редко выбирается в столицу.

После послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию Ивлеева вышла на связь и сообщила, что впервые посмотрела ежегодное обращение главы государства. По словам блогера, в последние месяцы она пытается разобраться во многих вопросах, которым раньше не уделяла внимания.

«В этом году первый раз смотрела послание президента. Последние месяцы я стараюсь погрузиться и разобраться во многих вопросах, которым раньше не уделяла внимания. Инициативы и проекты, которые были озвучены, у меня искренне отзываются, и я знаю, что пойду за них голосовать», — написала она в своем Telegram-канале.

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