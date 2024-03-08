Ивлеева обратилась к военнослужащим в поздравлении с 8 Марта Ивлеева напомнила женщинам об ответственности в поздравлении с 8 Марта

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Анастасия Ивлеева

Телеведущая Анастасия Ивлеева записала в Telegram-канале поздравление по случаю 8 Марта. Она напомнила, что быть женщиной — это нести огромную ответственность и подавать пример. Отдельно знаменитость выделила женщин-военнослужащих, пожелав им огромного счастья и бесконечной любви.

Быть женщиной — это нести ответственность. За то, какой пример ты подаешь, как воспитываешь детей, как реализовываешься и каким идеалам служишь. Мы, женщины, — это настоящая сила, которая кроется в милосердии, человеколюбии и возможности развиваться сразу в нескольких сферах жизни, — сказала Ивлеева.

Она добавила, что с самого детства этот праздник ассоциируется у нее с уважением и солидарностью. Обращаясь к россиянкам, она призвала не боятся меняться и менять мир вокруг себя.

Ранее президент РФ Владимир Путин поздравил россиянок с Международным женским днем. Президент в видеообращении по случаю праздника заметил, что женщинами «невозможно не восхищаться». Также он подчеркнул, что считает материнство одним из самых потрясающих предназначений. По мнению Путина, это трудное и ответственное дело, однако оно приносит много радости и счастья.