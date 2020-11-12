Ивлеева показала, как выглядела в молодости

Архивными снимками решила поделиться со своими подписчиками одна из самых популярных российских блогеров и телеведущая Анастасия Ивлеева. Она опубликовала в stories в Instagram фото на тот момент ещё не достигшей славы и больших заработков Насти.
На первом кадре Ивлеева — жгучая брюнетка с ярким мейкапом. При этом девушка в тот момент выглядит старше, чем сейчас.
29-летняя Настя доказала это, засняв своё отражение в зеркале и отметила, что «годы идут ей на пользу».
До этого Ивлеева опубликовала в социальной сети ролик, в котором спародировала знаменитый номер из фильма «Грязные танцы».
Как писал NEWS.ru, ранее футболист «Зенита» и сборной России Артём Дзюба, оказавшийся в центре скандала из-за кражи и публикации интимного видео с его участием, записал видеообращение, в котором рассказал об этом инциденте и своём состоянии.