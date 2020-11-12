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Ивлеева показала, как выглядела в молодости

14:31, 12 ноября 2020 12
Анастасия Ивлеева Анастасия Ивлеева Фото: _agentgirl_/instagam.com

Архивными снимками решила поделиться со своими подписчиками одна из самых популярных российских блогеров и телеведущая Анастасия Ивлеева. Она опубликовала в stories в Instagram фото на тот момент ещё не достигшей славы и больших заработков Насти.

На первом кадре Ивлеева — жгучая брюнетка с ярким мейкапом. При этом девушка в тот момент выглядит старше, чем сейчас.

Анастасия ИвлееваАнастасия Ивлеева_agentgirl_/instagram.com

29-летняя Настя доказала это, засняв своё отражение в зеркале и отметила, что «годы идут ей на пользу».

Анастасия ИвлееваАнастасия Ивлеева_agentgirl_/instagram.com

До этого Ивлеева опубликовала в социальной сети ролик, в котором спародировала знаменитый номер из фильма «Грязные танцы».

Как писал NEWS.ru, ранее футболист «Зенита» и сборной России Артём Дзюба, оказавшийся в центре скандала из-за кражи и публикации интимного видео с его участием, записал видеообращение, в котором рассказал об этом инциденте и своём состоянии.

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