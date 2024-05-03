Ивлеева ответила на вопрос об отъезде из России Ивлеева рассказала, что никогда не хотела уехать из России

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Анастасия Ивлеева

Блогер Анастасия Ивлеева призналась, что у нее никогда не было желания покинуть Россию. В ходе первого интервью после «голой» вечеринки, которое она дала ресторатору и автору YouTube-канала «Лука Ебков» Андрею Третьякову, звезда подчеркнула, что столкнулась с «тотальным враньем».

Если вспоминать январские события, один Telegram-канал писал, что в моем офисе проводятся обыски. Хотя этого близко не было, были сотрудники, но все было тихо и спокойно. Это разжигание неадеквата и шумихи, которых и так хватало, — отметила Ивлеева.

Кроме того, блогер назвала ярким примером клеветы ее отъезд в Дубай. По словам Ивлеевой, слухи появились в Рождество, которое она отмечала дома со своими близким.

Писали, что Ивлеева была замечена с чемоданами. Даже цвет чемоданов называли. И мы сидели это читали, и я думаю, зачем это писать, зачем так поступать с человеком? За что и почему? Ведь аудитория верит в это и переживает и думает, что я покинула Россию, хотя я этого не делала ни разу, я была либо в Москве, либо в Петербурге, — сказала знаменитость.

25 марта Тверской суд Москвы оштрафовал Ивлееву на 50 тысяч рублей по делу о дискредитации российской армии. Протокол на звезду составили в январе этого года за пост двухлетней давности в соцсети.

В конце апреля Ивлеева удалила все фото и видео со своей страницы в Instagram (деятельность в РФ запрещена), где у нее около 18 млн подписчиков. Точное время исчезновения публикаций неизвестно, однако первые сообщения СМИ об этом появились 30 апреля после 16:00.