Ивлеева отказалась комментировать очередной штраф за парковку

https://static.news.ru/photo/6a35527c-a829-11eb-9ab7-96000091f725_660.jpg Анастасия Ивлеева Фото: agentgirl_/instagram.com

Телеведущая Анастасия Ивлеева приехала на штрафстоянку за своим автомобилем, эвакуированным после очередного нарушения ПДД — она снова припарковала спорткар в неположенном месте. Однако звезда отказалась комментировать ситуацию, сославшись на дела, передаёт Telegram-канал LIFE SHOT.

Корреспондент поинтересовалась , удивилась ли блогер, что дептранс лично обратился к ней в социальных сетях с просьбой соблюдать ПДД и самостоятельно найти штрафстоянку.

Спасибо вам за ваши вопросы, но отвечать на них я не хочу. У меня другие дела. <...> Всем привет! — отметила Ивлеева.

Оплатить штраф она пришла в защитной маске, разговаривала с журналисткой довольно вежливо, голос не повышала.

В начале апреля её Lamborghini Aventador также забрали в связи с тем, что она «поднакопила штрафов». За восемь месяцев Ивлеева нарушила ПДД почти 200 раз — превышала скорость, пересекала сплошную двойную, неправильно парковалась и разворачивалась в неположенных местах.

На этот раз Ивлеева оставила автомобиль между небоскрёбами «Москва-Сити». Лишившись «колёс», она сразу решила оплатить почти все штрафы, а также заплатила 1500 рублей и ещё почти 10 тысяч рублей за перевозку спорткара на штрафстоянку.

Ранее сообщалось, что в марте Ивлеева попала в неприятную ситуацию на дороге. Звезду остановил сотрудник ДПС и попросил предъявить права. Документов при себе у блогера не оказалось, по её словам, они остались в другой машине, которых у девушки три.