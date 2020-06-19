Ивлеева рассказала, как её пытались «разнести» на известном шоу

https://static.news.ru/photo/f1e060ce-b21e-11ea-9743-fa163e074e61_660.jpg Настя Ивлеева Фото: _agentgirl_/instagram.com

Телеведущая Анастасия Ивлеева приняла участие в известном шоу на YouTube «Что было дальше?», цель которого постоянно «подкалывать» звёздных гостей. Однако эфир разочаровал девушку, и она пожалела о визите в студию.

История о том, как пытались, но не смогли <...>. Ну, типа, зачем звать девочку на шоу, если вы не можете её разнести? Хм... Лучше бы к Собчак сходила, — написала Ивлеева на своей странице в социальной сети Instagram.

Ивлеева рассказала о неловкой ситуации, с которой столкнулась во время работы над очередным выпуском шоу «Орёл и решка». В Берлине съёмочная группа попала в ночной клуб, где гости открыто практикуют сексуальные утехи. Звезда призналась, что это было одним из самых неприятных воспоминаний в жизни — ей предложили раздеться.

Телевизионщики продолжили работу и даже разделись по пояс, чтобы им позволили пройти в зал. Впрочем, вскоре они пожалели о своём решении. Оказалось, что участники вечеринки совокуплялись у всех на виду. Особенно потрясённой осталась звёздная блондинка, которая, несмотря на свою раскованность, не привыкла к подобным сценам.

Ранее Анастасия Ивлеева, которая известна своей любовью к эпатажу, снова заставила говорить о себе. На этот раз телеведущая предстала в новом образе. Она опубликовала снимок в ярко-рыжем парике, который оказался ей очень к лицу. Подписчики пришли в восторг от этого фото и назвали Ивлееву «огненной бестией». Блогер часто меняет цвет волос и не ходит подолгу с одной причёской. Ранее она красила волосы в розовый, сиреневый и даже жёлтый цвета, писал NEWS.ru.