Ивлеева оголила грудь и нарисовала картину для Тимати в эфире Instagram

Бывшая соведущая тревел-шоу «Орёл и решка» Анастасия Ивлеева в очередной раз шокировала своих фанатов. Девушка нарисовала обнажённой грудью картину по заказу рэпера Тимати. Всё произошло в прямом эфире в Instagram, который длился 60 минут.
В течение часа знаменитости давали друг другу экстремальные задания. Хип-хоп-исполнителю пришлось проколоть себе губу и разбить дорогостоящий смартфон. Кроме того, Тимати пожертвовал своей доской для сёрфинга, он распилил её по требованию Ивлеевой. Сама блогер стояла на гвоздях, разрезала ножницами свои вещи и рисовала картину голой грудью. За эфиром звёзд одновременно наблюдали 560 тысяч интернет-пользователей, а в общей сложности его посмотрели около 1,5 млн человек, что тянет на рекорд,
Ранее Тимати записал специальное обращение для Ивлеевой, в котором предупредил её, чтобы она больше не приглашала его в свою передачу «Прямой карантин». По его словам, он посмотрел несколько выпусков её шоу и они ему не понравились, писал NEWS.ru.
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