Ивлеева не бедствует после «голой» вечеринки: что известно о ее бизнесе

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Анастасия Ивлеева

Telegram-канал «Светский хроник» сообщил, что компания блогера Анастасии Ивлеевой «Коленки пчелы», которая занимается производством чипсов и энергетиков Easy Peasy, заработала за прошлый год 2,8 млрд рублей. Что известно о бизнесе телеведущей?

Как зарабатывает Ивлеева

По данным канала, сама телеведущая обогатилась за счет продажи чипсов и газировки Easy Peasy на 93 млн рублей. Как отмечает канал, за год выручка предприятия Ивлеевой выросла больше чем на 500%. При этом, по его информации, прибыль блогера увеличилась всего на 45%.

Известно, что совладельцами бизнеса являются предприниматели Паулюс Виталиус и Алексей Клочков, им принадлежит по 27,5% акций компании. В феврале портал Super.ru сообщал, что Федеральная налоговая служба заблокировала счета компании «Коленки пчелы». Точная причина блокировки не называлась, однако СМИ предполагают, что санкции могут быть связаны с неуплатой налогов, сборов, пеней и штрафов.

«Коленки пчелы» заказывали производство чипсов у «Московского картофеля», основные мощности которого находятся в Калужской области. Компания производит десятки разных видов чипсов под брендом Easy Peasy, в том числе «Шаурма запиленная» (2,2 балла из 5 на сайте iRecommend), «СЫР-СЕЙШН» (2,8 балла), «Вагон тушенки» (3,3 балла) и «Майонезо бразильеро» (4,5 балла).

Другой поставщик фирмы Ивлеевой, производитель напитков ООО «Сила воина Евразия», работает в Вязьме. Компания занимается розливом безалкогольных напитков «под ключ», предлагая на своем сайте помощь в разработке рецептуры, дизайна банки, регистрации торговой марки, сертификации, маркетинге и логистике.

Энергетические напитки Easy Peasy выпускаются в банках по 0,45 л в различных вкусах. Они отличаются яркой цветовой гаммой и содержат по 24 мг кофеина в банке.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU Анастасия Ивлеева

Почему блогер подала в суд на производителя энергетиков

Telegram-канал SHOT писал, что Ивлеева подала в суд на производителя своих энергетических напитков Easy Peasy. По его информации, с предприятия требуют 4,6 млн рублей.

Как сообщал канал, в суд обратилась компания «Коленки пчелы», а ответчиком выступило ООО «Сила воина Евразия», расположенное в Вязьме.

«Конкретные исковые требования пока не раскрываются. Но это может быть связано с остановкой производства энергетиков. После голой вечеринки изи-пизи стали пропадать из торговых сетей, сейчас их почти не осталось даже в онлайн-магазинах», — говорится в сообщении канала.

Незадолго до этого компания «Московский картофель» подтвердила, что блогер не заказала и не оплатила следующую партию чипсов Easy Peasy. Производитель энергетиков с «ивлеевским» брендом ООО «Сила воина Евразия» рассказал об аналогичной ситуации. Товары Easy Peasy постепенно заканчиваются на прилавках супермаркетов.

По данным Mash, брендированные продукты Ивлеевой вовсе могут пропасть с полок магазинов. Причиной называлось непонимание перспектив и возможного наказания за «голую» вечеринку в московском «Мутаборе».

«По словам нашего собеседника из компании, стоп на производство может быть связан с попыткой Анастасии сохранить деньги — из-за непонимания перспектив и возможного наказания за последствия почти голой тусовки», — писал канал.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Что за бар открыла Ивлеева

22 марта стало известно, что Ивлеева открыла бар в самом центре Москвы. В меню целый набор коктейлей, намекающих на «голую» вечеринку и последовавшие извинения. SHOT сообщал, что блогер является совладелицей ООО «Блеск», которое занимается барами и ресторанами. Один из таких — Nudles в Столешниковом переулке в центре Москвы. В новом баре ей принадлежит только 20%, остальное — бизнесмену Александру Пичугину.

Среди пива, джина и других напитков можно встретить «Слезы Ивлеевой», «Почти голый коктейль» или же «Коктейль с извинениями». Однако почти сразу после технического открытия из меню пропали все коктейли с отсылками к «голой» вечеринке. Теперь там можно заказать коктейль «Самурайский» или же напиток под названием «Инь, янь, похулигань». Вместо фотографии Ивлеевой в меню теперь изображена другая девушка с темными волосами.

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