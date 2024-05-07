Ивлеева может вернуться к работе в популярном телешоу Ивлеева намекнула на возвращение к работе в телешоу «Орел и решка»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Анастасия Ивлеева

Блогер и телеведущая Анастасия Ивлеева в своем Telegram-канале анонсировала съемки новых выпусков телешоу о путешествиях «Орел и решка». Она не уточнила, когда состоится премьера. Также блогер не раскрывала, появится ли в кадре она сама.

Девочки, не поверите, в процессе! — заявила Ивлеева в ответ на предложение паблика «БП online» снять программу в российских городах.

Ранее телеведущая впервые после скандала с «голой» вечеринкой дала интервью. В беседе с блогером Андреем Третьяковым она сообщила, что симпатизирует президенту России Владимиру Путину и уважает его. Она отметила, что не понимает, почему среди блогеров «принято» ругать российского лидера. По ее словам, это надо менять.

После этого продюсер, музыкальный критик Павел Рудченко выразил мнение, что Ивлеева решила стать госслужащей, поэтому уделяет так много внимания политике в последнее время. По его словам, девушка может выстроить такой же карьерный путь, как журналистка Ксения Собчак. Между тем, по его мнению, Ивлеева навряд ли сможет вернуть расположение публики, делая публикации на политические темы, так как после скандальной «голой» вечеринки россияне уже не верят в искренность блогера.