Ивлеева «уехала», Vacio снова задержан. Почему это разозлило Собчак? Анастасия Ивлеева опровергла слухи о своем отъезде из РФ в Дубай

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Ксения Собчак, Анастасия Ивлеева

Рэпера Николая Васильева (Vacio), который был на «голой» вечеринке Анастасии Ивлеевой в одном носке на гениталиях, повторно задержали, сообщил Telegram-канал Ксении Собчак «Кровавая барыня». Что об этом известно?

За что в очередной раз задержали Vacio

По информации «Кровавой барыни», материалы дела в отношении Васильева сегодня зарегистрировал Лефортовский суд Москвы, который ранее назначил артисту 15 суток ареста.

«Вчера Васильев должен был выйти на свободу после 15 суток административного ареста, но сразу после выхода снова был задержан. Сейчас находится в отделении полиции. Источник „Осторожно Media“ сообщил, что позже музыканта ждет новый суд. Статья та же, что и в прошлый раз — мелкое хулиганство», — говорится в сообщении.

По данным Telegram-канала «112», Vacio обвинили в хулиганстве по ч. 2 20.1 «Мелкое хулиганство, сопряженное с неповиновением законному требованию представителя власти».

Ксения Собчак также обратила внимание на тот факт, что блогер Анастасия Ивлеева, которая организовала «голую» вечеринку в клубе «Мутабор», уехала из России, «потому что тоже опасается последствий».

«Это просто смешно, не будь так тревожно, они сейчас будут натягивать сову на глобус. Видимо, наказания показалось мало. Неужели это такая форма публичной казни, не за преступление, а за глупость и неадекватность времени? Это нельзя воспринимать иначе как сигнал всем: бояться», — возмутилась Собчак.

Анастасия Ивлеева опубликовала в авторском Telegram-канале видео, где опровергла слухи о том, что она якобы покинула РФ и улетела в Дубай. Телеведущая заявила, что сейчас находится в Санкт-Петербурге, где с близкими будет праздновать Рождество.

Фото: Социальные сети/Global Look Press Анастасия Ивлеева с Элджеем, 2018 год Фото: Социальные сети/Global Look Press Анастасия Ивлеева с Элджеем, 2018 год Фото: Евгений Биятов/РИА Новости Ведущая Анастасия Ивлеева, получившая награду в номинации «Преображение года», 2017 год Фото: Евгений Биятов/РИА Новости Ведущая Анастасия Ивлеева, получившая награду в номинации «Преображение года», 2017 год Фото: Социальные сети/Global Look Press Анастасия Ивлеева, 2018 год Фото: Социальные сети/Global Look Press Анастасия Ивлеева, 2018 год Фото: Социальные сети/Global Look Press Нью-Йорк, съемки выпуска «Орла и Решки», 2018 год Фото: Социальные сети/Global Look Press Нью-Йорк, съемки выпуска «Орла и Решки», 2018 год Фото: Социальные сети/Global Look Press Анастасия Ивлеева и Регина Тодоренко, 2018 год Фото: Социальные сети/Global Look Press Анастасия Ивлеева и Регина Тодоренко, 2018 год Фото: Социальные сети/Global Look Press Анастасия Ивлеева с Элджеем, 2018 год Фото: Социальные сети/Global Look Press Анастасия Ивлеева с Элджеем, 2018 год Фото: Социальные сети/Global Look Press Анастасия Ивлеева, 2018 год Фото: Социальные сети/Global Look Press Анастасия Ивлеева, 2018 год Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press Ежегодная церемония вручения премии в области поп-музыки «Трансформация», Настя Ивлева и Дмитрий Нагиев, 2018 год Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press Ежегодная церемония вручения премии в области поп-музыки «Трансформация», Настя Ивлева и Дмитрий Нагиев, 2018 год Фото: Социальные сети/Global Look Press Анастасия Ивлеева, 2018 год Фото: Социальные сети/Global Look Press Анастасия Ивлеева, 2018 год Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press Пресс-завтрак музыкальной премии МУЗ-ТВ 2020/2021 в ресторане «Восход». На снимке: телеведущая Анастасия Ивлеева и певец Нилетто Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press Пресс-завтрак музыкальной премии МУЗ-ТВ 2020/2021 в ресторане «Восход». На снимке: телеведущая Анастасия Ивлеева и певец Нилетто Фото: Социальные сети/Global Look Press Анастасия Ивлеева, Дмитрий Нагиев, Ксения Собчак. «Премия МУЗ-ТВ 2018. Трансформация» Фото: Социальные сети/Global Look Press Анастасия Ивлеева, Дмитрий Нагиев, Ксения Собчак. «Премия МУЗ-ТВ 2018. Трансформация» Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press Певец Филипп Киркоров и блогер Анастасия Ивлеева на балу дебютантов журнала Tatler в Доме Пашкова, 2021 год Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press Певец Филипп Киркоров и блогер Анастасия Ивлеева на балу дебютантов журнала Tatler в Доме Пашкова, 2021 год Фото: Валерий Мельников/РИА Новости Российская телеведущая и видеоблогер Анастасия Ивлеева на бизнес-форуме АМОКОНФ в ДС «Мегаспорт» Фото: Валерий Мельников/РИА Новости Российская телеведущая и видеоблогер Анастасия Ивлеева на бизнес-форуме АМОКОНФ в ДС «Мегаспорт» Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости Ведущие церемонии Анастасия Ивлеева, Дмитрий Нагиев, Ксения Собчак и Александр Ревва (слева направо), «Премия МУЗ-ТВ 20/21. Начало света» Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости Ведущие церемонии Анастасия Ивлеева, Дмитрий Нагиев, Ксения Собчак и Александр Ревва (слева направо), «Премия МУЗ-ТВ 20/21. Начало света» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Камила Валиева и Анастасия Ивлеева на фестивале VK Fest, 2022 год Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Камила Валиева и Анастасия Ивлеева на фестивале VK Fest, 2022 год Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Актеры Анастасия Ивлеева и Филипп Янковский на премьере сериала режиссера Александра Молочникова «Монастырь» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Актеры Анастасия Ивлеева и Филипп Янковский на премьере сериала режиссера Александра Молочникова «Монастырь» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Блогер и телеведущая Анастасия Ивлеева и певец и блогер Роман Каграманов на музыкальном фестивале VK Fest, 2023 год Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Блогер и телеведущая Анастасия Ивлеева и певец и блогер Роман Каграманов на музыкальном фестивале VK Fest, 2023 год Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Актриса Анастасия Ивлеева на премьере сериала режиссера Александра Молочникова «Монастырь» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Актриса Анастасия Ивлеева на премьере сериала режиссера Александра Молочникова «Монастырь» Фото: Сгенерировано в MidJourney/NEWS.ru Фото: Сгенерировано в MidJourney/NEWS.ru

За что ранее Васильев получил 15 суток ареста

22 декабря Vacio арестовали на 15 суток за хулиганство после появления на «голой» вечеринке в одном носке на гениталиях. Помимо этого, рэпера обязали выплатить штраф в размере 200 тысяч рублей.

«15 суток, угу, пока. <...> Cпортом позанимаюсь, книги почитаю», — написал музыкант в своем Telegram-канале.

По данным Telegram-канала SHOT, музыканта наказали за пропаганду ЛГБТ (движение признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена). Причиной стало видео, на котором он с другим мужчиной имитировал оральный половой акт.

Что еще может грозить Ивлеевой и Васильеву

По данным Telegram-канал «ВЧК-ОГПУ», сотрудники правоохранительных органов сочли костюм рэпера Николая Васильева, который появился на вечеринке в одном носке на гениталиях, пропагандой нетрадиционных сексуальных отношений и ЛГБТ-движения (организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена).

«Столичное ГУ МВД передало в ГСУ СКР по Москве материалы на возбуждение уголовного дела в отношении участников „голой“ вечеринки — телеведущей Анастасии Ивлеевой и рэпера Николая Васильева (VACIO) по ч. 1.1 ст. 282.2 (за склонение, вербовку или иное вовлечение лица в деятельность экстремистской организации)», — сообщает «ВЧК-ОГПУ».

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