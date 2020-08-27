Ивлеева и Галич разругались из-за списка знаменитостей

https://static.news.ru/photo/4dff6c88-7179-11ea-89f9-fa163e074e61_660.jpg Анастасия Ивлеева Фото: nastyaivleeva/instagram.com

Телеведущие и видеоблогеры Анастасия Ивлеева и Ида Галич публично разругались после появления списка Forbes, в который вошли отечественные знаменитости с наибольшим заработком на рекламе в Instagram.

Галич, занявшая в нём третье место, поделилась радостью с подписчиками, заметив, что за год вышла на новый уровень заработков без рекордного числа подписчиков и гивов (конкурсы в Instagram с призами), сообщают «Невские новости».

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Ивлеева посчитала послание оскорблением для себя и других знаменитостей, зарабатывающих на гивах. Кроме того, она, являясь, как и Ольга Бузова, лидером российского сегмента Instagram по числу подписчиков, среагировала на эти слова.

Не всегда количество подписчиков равно больше денег. Та-дам! — съязвила Ивлеева в сторис.

Галич пришлось объясняться и заявить, что она не хотела никого оскорбить. Ивлеева предложила бывшей подруге успокоиться, заверив, что все безумно рады за достижения Иды. Галич не стала продолжать конфликт, но о своём отношении к гивам заявила ещё раз.

Мне не нравятся любые гивы, кто бы их ни устраивал. Это не камень в чей-то конкретный огород. Это просто круто, когда ты без таких лёгких денег и покупки аудитории залетаешь в «Форбс», — написала она в сторис.

Ранее NEWS.ru сообщал, что телеведущая и блогер Ксения Собчак второй раз подряд возглавила рейтинг Forbes по доходу в российском Instagram, заработав $1,48 млн. Рейтинг Instagram-блогеров издание впервые представило в 2019 году. В него вошли 15 публичных персон, которые больше всех заработали в этой соцсети. Вторую строчку заняла Полина Гагарина, замыкает тройку лидеров Ида Галич.