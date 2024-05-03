Ивлеева дала первое интервью после скандала с «голой вечеринкой» Блогер Анастасия Ивлеева анонсировала интервью ресторатору Андрею Третьякову

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Анастасия Ивлеева

Блогер Анастасия Ивлеева дала первое после «голой вечеринки» интервью ресторатору и автору YouTube-канала «Лука Ебков» Андрею Третьякову, об этом телеведущая рассказала в своем Telegram-канале. Она сообщила, что выход видео состоится в пятницу, 3 мая, и опубликовала короткий тизер.

Поговорили по душам с Андреем, завтра увидимся! — написала Ивлеева.

В видеоролике приводятся яркие цитаты блогера без контекста. Из тизера становится ясно, что она рассказала об обысках в ее офисе, поездке в Донбасс и неудачной попытке открыть бар в Москве.

Адвокат Ивлеевой Калой Ахильгов сообщал, что блогер обжаловала штраф за дискредитацию Вооруженных сил РФ. Жалобу рассмотрят в Мосгорсуде, точная дата заседания пока не назначена, уточнял он.

25 марта Тверской суд Москвы оштрафовал Ивлееву на 50 тысяч рублей по делу о дискредитации российской армии. Протокол на звезду составили в январе этого года за пост двухлетней давности в соцсети.

В конце апреля Ивлеева удалила все фото и видео со своей страницы в Instagram (деятельность в РФ запрещена), где у нее около 18 млн подписчиков. Точное время исчезновения публикаций неизвестно, однако первые сообщения СМИ об этом появились 30 апреля после 16:00.