«Иванушки International» назвали главные новогодние атрибуты Туриченко назвал шампанское и сельдь под шубой главными атрибутами Нового года

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Кирилл Туриченко и Кирилл Андреев

Вокалист группы «Иванушки International» Кирилл Туриченко заявил журналистам за кулисами концерта «Танцы! Елка! МУЗ-ТВ!», что считает главными новогодними атрибутами запах мандаринов, звон бакалов, шампанское, оливье и сельдь под шубой. Если говорить о самом дорогом для коллектива Новом годе, то, по его словам, таким становится каждый новый Новый год, передает корреспондент NEWS.ru.

Каждый следующий новый год у нас самый дорогой. Потому, что мы «Иванушки». Мы как вино — становимся все дороже и дороже. У нас дорогой Новый год, и у тех, кому мы поем, самый дорогой Новый год, — пояснил он.

Ранее Кирилл Туриченко заявил журналистам, что слова Юрия Лозы о плоской Земле считает хайпом. По его словам, коллега, говоря подобное, хайпует, поскольку для музыканта такое поведение является нормой. Певец добавил, что раз каждый имеет право на собственное мнение, почему бы Лозе такое не заявлять. Он считает, что Лоза и Филипп Киркоров «постоянно находятся на хайпе».

Также Туриченко, то ли в шутку, то ли всерьез отметил, что скоро в мире после песни Кати Лель «Мой мармеладный» станет популярной песня Лозы «Плот». Все будут танцевать под «О, мой плот», добавил вокалист «Иванушек».