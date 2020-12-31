Иван Ургант сравнил свою новую причёску с 2020 годом

https://static.news.ru/photo/fe7df2a6-4c47-11eb-b11e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Шоумен Иван Ургант к Новому году продемонстрировал кардинально новый образ. Он побрил голову налысо. Но — только одну половину.

Вторая часть осталась нетронутой, и привычная шевелюра на месте. По крайней мере — на том фото, которое телеведущий Первого канала обнародовал в Instagram. При этом, отметил он, его неоднозначная причёска олицетворяет минувший год, который выдался непростым.

Причёска эта как 2020 год. Вроде выбор есть, а на самом деле... — подписал снимок Ургант.

Он не стал уточнять, останется ли в таком образе надолго, либо это некий временный вариант — исключительно для фотосессии. Тем не менее, определённо можно утверждать лишь то, что необычный эксперимент шоумен провёл непосредственно перед наступлением Нового года: в телеэфире Первого канала 1 января он появился с нетронутой шевелюрой. Это был повтор спецвыпуска шоу «Вечерний Ургант», премьера которого состоялась 30 декабря.

Впрочем, помимо экстравагантного вида Ургант пообещал подписчикам лично поздравить каждого персональным сообщением. Однако, учитывая, что их почти девять миллионов, многие усомнились, что ведущий сдержит обещание, несмотря на то, что в его профиле и написано: «Я никогда не вру».

Как писал NEWS.ru, в праздничном телеэфире Ургант и актёры эстрады предстали в итальянском стиле, сымитировав концерт в ретро-стиле.