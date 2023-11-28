Иван Ургант получил молодую мачеху: что известно о новой жене его отца Отец Урганта тайно женился на молодой подруге после 20 лет знакомства

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Андрей Ургант

Российский актер Андрей Ургант рассказал, что тайно женился на молодой подруге. Что известно о новоиспеченной мачехе шоумена Ивана Урганта?

Что сказал Андрей Ургант о новой жене

67-летний актер рассказал, что узаконил свои отношения с гражданской супругой Еленой. По его словам, он сделал предложение после 20 лет знакомства, поскольку считает, что «если у мужчины почти в 70 лет нет жены, выглядит это странно».

«Нашим отношениям гораздо больше лет, чем нашему браку, мы знакомы еще с начала 2000-х. Надо было тогда и пожениться», — рассказал Ургант.

По всей видимости, свадебная церемония была скромной и прошла в кругу близких, отмечает StarHit.

Что известно о супруге Андрея Урганта

Новоиспеченную мачеху зовут Елена. Она отмечает день рождения 28 ноября, как и звездный супруг. Такое совпадение помогает сократить расходы на проведение праздника, отметил в недавнем интервью Ургант. Елене 46 лет. Женщина ведет непубличный образ жизни.

Сам Ургант рассказал, что Елена помогает ему с делами и занимается домом.

«С Леночкой дом обрел порядок, покой, хозяйку. Она с удовольствием занимается всеми моими делами и делает это блистательно», — сказал Ургант.

Бывшая возлюбленная артиста Елена Романова, несмотря на расставание, поддерживает теплые отношения с ним. В 2019 году она родила сына Федора, а актер стал его крестным отцом. Девушка отмечала, что Ургант и его избранница живут в Санкт-Петербурге. В Москву тот приезжает зачастую один.

«Они не скрываются, просто живут в Питере, а там не так много светских мероприятий. В Москву Андрей только по работе приезжает, как правило, один», — уточнила Романова.

Супруга Урганта ладит с девушкой, которая сегодня в одиночку воспитывает сына. По ее словам, иногда они обсуждают рабочие дела актера.

«Где будем отмечать день рождения в этом году, пока не знаю. Но вряд ли уже в доме у Андрея. Все-таки у него своя личная жизнь, другая женщина. Кстати, мы с Еленой в хороших отношениях. Она ко всему относится с пониманием», — говорила Романова в интервью KP.RU.

Есть ли у Урганта внуки

Помимо отношений с Романовой, за плечами Урганта два брака. Например, с актрисой Валерией Киселевой у него родился сын Иван, который стал известным шоуменом и телеведущим. Во время отношений с актрисой и поэтессой Аленой Свинцовой у артиста родилась дочь Мария. Пара была счастлива в официальном браке только четыре года. Как признавался артист, жена много от него требовала.

«Мы были вместе всего четыре года, а потом мне все это надоело. <...> Она меня прессовала. Ради нее я работал грузчиком, почтальоном, береговым матросом. Даже на ликероводочном заводе трудился, но ей все было мало», — заявил Ургант в студии программы «Судьба человека».

У Урганта-старшего две внучки и двое внуков. Внучек Нину и Валерию ему подарил Иван, а двоих внуков Эмира и Габриеля — Мария, живущая в Нидерландах. Себя артист считает не самым примерным дедушкой, поскольку подолгу не видится с детьми.

«Мне редко удается видеть внуков, они все рассеяны по свету. Но созваниваемся и обмениваемся фото своих домашних животных регулярно. Старший внук Эмир (ему скоро 20) на днях приехал ко мне в гости — сам за рулем, через все границы. Они с Габриэлем родились в Голландии, но прекрасно говорят по-русски, лучше многих наших соотечественников, живущих в России», — рассказал Ургант.

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