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Телеведущая Алёна Водонаева прокомментировала свои высказывания о материнском капитале. Звезда заявила, что её мысли искажают, когда концентрируют внимание лишь на слове «быдло».

Сейчас все эти люди бросили свои силы на то, чтобы дискредитировать мои слова, отвлечь внимание от сути. Они концентрируют всё внимание лишь на слове «быдло», нагло искажая мои слова и...