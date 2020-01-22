Известный российский телеведущий Иван Ургант очень коротко, почти налысо, подстригся. Поклонники по-разному отреагировали на такую смену имиджа, кто-то даже сравнил его с мексиканцем.
Иван Торопыжкин пошёл на работу, — подписал Ургант своё селфи в Instagram.
Большинство подписчиков осыпали его комплиментами, но нашлись и те, кто потребовал вернуть прежний образ обратно.
Как писал NEWS.ru, члены православного общественного движения «Сорок сороков» потребовали лишить гражданства РФ телеведущего Ивана Урганта. Их оскорбили шутки, прозвучавшие в программе «Вечерний Ургант» 7 января. По мнению активистов, Ургант и приглашённые на программу гости глумились над христианскими традициями. В частности, они возмутились демонстрацией в эфире коллажа, пародирующего икону «Рождество Христово».
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