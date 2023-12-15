Иван Дорн выступит с новогодним концертом перед россиянами Иван Дорн анонсировал новогоднее выступление перед россиянами на Бали

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Иван Дорн

Украинский певец Иван Дорн, выступавший против СВО, в блогах в Instagram (деятельность в РФ запрещена) анонсировал новогоднее выступление в отеле Alex Villas на Бали, принадлежащем российскому бизнесмену. Исполнитель представит новые русскоязычные песни, которые написал еще в 2022 году, но не смог выпустить из-за начала военных действий на Украине.

Анонс новогоднего концерта Дорна появился в блогах российского пиар-менеджера Алексея Купина и сети отелей Alex Villas, основанных россиянином Николаем Нечунаевым. По официальной информации, украинский певец выступит 31 декабря в клубе Klapa Beach Club Uluwatu.

В сообщении Дорн называется украинским певцом, однако на вечеринку приглашаются русскоязычные зрители. Новый русскоязычный альбом Дорна под названием Dorndom может выйти уже в 2024 году, о чем исполнитель сообщил в своем Telegram-канале.

Ранее Дорн неоднократно заявлял, что у него не осталось никаких связей с Россией. Он даже перестал общаться с родственниками из РФ. По словам исполнителя, у него остались родственники в Башкирии, которые, не считая уехавшего брата, ни разу не позвонили артисту. Дорн подчеркнул, что «почти на всех людях в России поставил крест».

Сейчас артист находится в Европе вместе с женой и двумя детьми. Музыкант попал в список украинцев, которым запрещен въезд в Россию на ближайшие 50 лет.