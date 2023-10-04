Итоги шоу «Сердце Клавы»: кого выбрала певица, почему Сябитова против него Клава Кока в финале шоу «Сердце Клавы» выбрала Александра Поверина

Фото: t.me/klavacoca

Клава Кока и Александр Поверин

Певица Клава Кока в финале шоу «Сердце Клавы» сделала выбор в пользу блогера и модели Александра Поверина. Что о нем известно, как складываются отношения пары после завершения съемок?

Клава Кока приняла участие в шоу, по задумке которого за ее сердце боролись 12 участников. До финала дошли бизнесмен Антон Попович, блогер Александр Поверин и ведущий мероприятий Сергей Беликов. Перед решающим выбором с каждым из претендентов на звание своего жениха певица провела романтическое свидание.

Почему Клава Кока выбрала Александра Поверина

Клава Кока в финале отдала предпочтение Поверину. Сделать выбор ей помогла сваха Роза Сябитова, которая на протяжении всего шоу давала советы артистке.

«В финале было сложно делать выбор, но любимая Роза Сябитова снова дала мне ценный совет: „Представь свою жизнь без одного из них. Без кого больнее — того и выбирай“», — рассказала Клава.

Во время последнего свидания между Клавой Кокой и Александром Повериным состоялся разговор. Певица переживала, что молодой человек пришел на проект ради пиара. Более того, в одном из первых выпусков во время испытания на детекторе лжи он сам подтвердил это. Однако ему удалось убедить артистку, что его чувства серьезны.

«Для меня все зашло намного дальше. И теперь на этом проекте я только ради тебя», — заверил парень.

После съемок проекта, за четыре месяца отношений, пара успела посетить пять стран. Артистка заверила своих поклонников в социальных сетях, что за это время «испытательный период пройден» и она счастлива в отношениях с избранником.

Что известно об Александре Поверине

Поверину 25 лет. Он переехал из Крыма в Москву, где занимается моделингом и развивает личные блоги в социальных сетях. Однокурсники Александра рассказали Super, что во время учебы в Крымском университете культуры, искусств и туризма он был душой коллектива, хорошо учился и продвигал свой интернет-магазин, позднее начал сниматься в рекламе одежды.

«Саша был старательный, обаятельный. Всегда выкладывался на полную. Учился хорошо, получил синий диплом. Легко находил общий язык с людьми в университете. В студенческой жизни практически не участвовал, но выступал в КВН», — сообщил знакомый.

Другая однокурсница отозвалась об Александре Поверине как о харизматичном и общительном парне.

«Саша — хороший парень, харизматичный, общительный. Он всегда был активным, стремился к развитию. Преподавателям он нравился. Он учился хорошо, по крайней мере харизма часто его спасала», — сказала она.

По данным журналистов, в 2017 году у Поверина была невеста по имени Даша. Девушка подтвердила эту информацию, но отказалась вдаваться в подробности отношений с бывшим возлюбленным.

Почему Сябитова была против Александра Поверина

Роза Сябитова считает, что перспектив у отношений Клавы Коки и Александра Поверина нет. Сваха предоставила некий компромат на молодого человека и передала информацию артистке в конверте, однако певица не стала его открывать. Сябитова назвала блогера «пассажиром», уточнив, что он в отношениях попытается выдвинуть себя на первый план.

«Саша как раз из этой серии. Здесь вы точно не пойдете вместе с годами, но жизнь будет веселая. Будете биться в эмоциях, в любовных страстях, тут к гадалке не ходи», — сказала в финале шоу сваха.

По мнению Розы Сябитовой, построить долгосрочные и крепкие отношения Клава Кока могла с Сергеем Беликовым.

«Как специалист я гарантирую, что этот человек — твой. Если ты выйдешь замуж за Сережу, то он тебя никогда не подведет и не подставит. Возможно, совместная жизнь не будет легкой, но зато счастливой, а отношения — крепкими» — отметила она.

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