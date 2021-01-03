Итальянские СМИ назвали Ивана Урганта международным ведущим

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Крупные итальянские издания оценили новогоднее шоу Ивана Урганта «Ciao, 2020!». СМИ назвали выпуск «культовым», а его создателя Урганта — международным ведущим.

Как рассказал сам телеведущий, на создание выпуска их вдохновили знаменитые итальянские фестивали, а артисты с удовольствием спели на итальянском языке.

Мы греемся в лучах неожиданно вспыхнувшей славы. Я послал видео нескольким своим итальянским знакомым, а они ответили, что уже видели. Так я понял, что эта вещь происходит и без моего участия, — признался Ургант.

Издание Il Fatto Quotidiano называет часовое шоу «гипертрэшем», где «смесь цветов в духе времени сорокалетней давности» и «использование словесного запаса, которого нет даже в «Рокки-4», создаёт невероятную атмосферу.

Ургант после этой программы вышел на международный уровень. Стереотипы об итальянском телевидении 1970-80-х годов становятся креативными жемчужинами, а всё вместе — красивым посылом к единению в нынешнее время вынужденного разделения, — пишет Il Messaggero.

Специальный выпуск программы «Вечерний Ургант» «Ciao, 2020!» вышел в эфире Первого канала 30 декабря. В настоящее время в YouTube его посмотрело более 3,6 млн человек, передаёт ТАСС.

Ранее NEWS.ru писал, что в шоу «Вечерний Ургант» Данил Прытков, известный как Niletto, предстал в образе итальянца. Он исполнил свой хит вместе с Клавой Кока на итальянском языке.

В песне «Краш» певцы кардинально сменили имидж. Клава Кока предстала перед публикой в вечернем чёрном платье в пол с мятным боа. А Nilletto сменил привычный спортивный костюм на яркую рубаху канареечного цвета и надел винтажные солнцезащитные очки.