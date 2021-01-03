Итальянцы восхитились спецвыпуском «Вечернего Урганта»

https://static.news.ru/photo/b7fef874-4e32-11eb-872e-fa163e074e61_660.jpg Иван Ургант Фото: Скриншот/youtube.com

Итальянские пользователи Сети с восхищением комментируют специальный выпуск российского шоу «Вечерний Ургант. Ciao, 2020!». Передачу, снятую на итальянском языке в стиле вечеринок 1980-х, крупные издания Италии ранее назвали «культовой», а её создателя — международным ведущим.

Рядовые итальянцы под публикацией выпуска на YouTube также не жалели добрых слов в адрес его создателей: «Как итальянка я могу сказать, что это абсолютный шедевр, он буквально излучает энергетику», «Необычайно! Привет из Италии», «Я так запутался. Но в то же время всегда люблю Россию и Little Big», «Я умер от смеха. Буду знать, что делать в следующем году в канун Нового года», «В 80-х я носил солнцезащитные очки на дискотеках. Спасибо, что дали возможность пережить тот период с умной иронией».

Ранее NEWS.ru сообщал, что Данил Прытков, известный как Niletto, предстал в образе итальянца в шоу «Вечерний Ургант». Он исполнил свой хит вместе с Клавой Кока на итальянском языке. В песне «Краш» певцы кардинально сменили имидж. Клава Кока предстала перед публикой в вечернем чёрном платье в пол с мятным боа, а Nilletto избавился от привычного спортивного костюма.