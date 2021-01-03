Итальянцы восхитились спецвыпуском «Вечернего Урганта»

Итальянские пользователи Сети с восхищением комментируют специальный выпуск российского шоу «Вечерний Ургант. Ciao, 2020!». Передачу, снятую на итальянском языке в стиле вечеринок 1980-х, крупные издания Италии ранее назвали «культовой», а её создателя — международным ведущим.
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Ранее NEWS.ru сообщал, что Данил Прытков, известный как Niletto, предстал в образе итальянца в шоу «Вечерний Ургант». Он исполнил свой хит вместе с Клавой Кока на итальянском языке. В песне «Краш» певцы кардинально сменили имидж. Клава Кока предстала перед публикой в вечернем чёрном платье в пол с мятным боа, а Nilletto избавился от привычного спортивного костюма.