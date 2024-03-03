«История окончена»: в РФ отказываются слушать новую песню Пугачевой

Фото: Кирилл Зыков/Агентство «Москва»

3 марта вышла новая песня «Не беспокойся за меня» народной артистки СССР Аллы Пугачевой. О чем эта композиция, понравилась ли она коллегам и поклонникам?

Что за песня вышла у Пугачевой

В социальных сетях распространился клип на новую песню Примадонны, которая называется «Не беспокойся за меня». Видео с композицией опубликовали экс-супруг певицы поп-король Филипп Киркоров и ее нынешний муж Максим Галкин (внесен Минюстом РФ в список иноагентов).

Автором музыки и соавтором текста к песне указан поэт и композитор Константин Губин. В песне Примадонна призвала не беспокоиться за нее. В Сети предположили, что певица обращается к мужу.

«Не беспокойся, что с тобой? Я спокойна как никогда. Просто мне приснился бой, в нем ты вынес меня из огня. Не беспокойся за меня, я готова к любой судьбе. Богом данное не поменять, и нельзя изменить себе», — поет Примадонна.

Кому понравилась новая песня Пугачевой

Киркоров опубликовал в своих социальных сетях клип на песню Примадонны с кадрами с их совместных выступлений. Он напомнил, что раньше Пугачева устраивала вечеринку в первое воскресенье весны, на которой гости вместе с певицей «разрешали весну».

«Первое воскресенье весны... По доброй традиции Аллы Пугачевой весну разрешаем! Весна всегда в твоей душе, в твоем сердце, в твоем творчестве. Спасибо за такую новую потрясающую песню. <...> Спасибо авторам — Константину Губину за музыку и Алле за такой проникновенный текст. С праздником! Пой, Алла! Люблю», — подписал ролик Киркоров, сопроводив текст эмодзи в виде сердца.

Журналистка Ксения Собчак призналась, что новая композиция Примадонны растрогала ее до слез. Она оставила комментарий под публикацией мужа певицы.

«Прекрасная песня. Слезы на глазах», — написала Собчак.

Такими же эмоциями поделилась и телеведущая Лера Кудрявцева.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Ксения Собчак

Кто отказался слушать новую песню Пугачевой

Музыкальный критик Сергей Соседов раскритиковал новую песню Пугачевой. В разговоре с NEWS.ru он подчеркнул, что имя артистки должно быть забыто, ведь ее история «окончена навсегда».

«Принципиально не буду слушать ее песни, для меня история Аллы Пугачевой окончена навсегда. Мне совершенно не интересно, что она записывает, так как ей нечего и нечем сказать. Я считаю, что ее имя не должно муссироваться в прессе и должно быть забыто. Это давно перевернутая страница, это позавчерашний день. Не вчерашний даже, а позавчерашний», — заявил критик.

Продюсер Иосиф Пригожин заявил, что не намерен слушать новую песню певицы, поскольку никогда не был фанатом Примадонны. Он признался, что увлекается совершенно другой музыкой.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Сергей Соседов

«Песню и альбом не слушал и не собираюсь. Я никогда не был фанатом Аллы Пугачевой. Я вырос на ее песнях, но увлекаюсь другой музыкой. Я фанат Майкла Джексона, Стинга, своей жены», — рассказал Пригожин в разговоре с NEWS.ru.

Продюсер добавил, что всегда уважал статус Пугачевой и ее талант. Кроме того, как отметил Пригожин, артистка умеет привлекать к себе внимание и является «гениальной пиарщицей».

Певец Юрий Лоза признался, что еще не слушал трек «Не беспокойся за меня». По его словам, он интересуется исключительно техническими моментами в композиции певицы, а та никогда не занималась аранжировками.

«Пока не слушал и не знаю, послушаю ли позже. Мне как композитору было бы интересно узнать, как это все реализуется сейчас на Западе. Арендуется ли студия, подключаются ли аранжировщики? Или Пугачева сама написала музыку для песни? <...> Меня интересуют исключительно технические моменты», — заявил Лоза в беседе с NEWS.ru.

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