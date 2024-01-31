Катя Лель пережила ситуацию, схожую с историей Кудрявцевой Катя Лель сообщила, что ушла от мужа из-за его проблем с алкоголем

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Катя Лель

KP.RU сообщает, что певица Катя Лель однажды уже пережила историю с расставанием, с которой недавно столкнулась ведущая Лера Кудрявцева. Артистка рассказала, что разошлась с супругом бизнесменом Игорем Кузнецовым из-за его проблем с алкоголем.

Исполнительница хита «Мой мармеладный» уточнила, что давала избраннику шанс и время, чтобы измениться. Однако, продолжила Лель, мужчина сделал иной выбор. Певица добавила, что проблемы супруга не давали ей жить и она решила положить этому конец.

Меня много чего не устраивало. И я задала себе вопросы: «Ты спасаешь человека, ты что, мать Тереза?» Однажды проснулась и поняла, что больше так жить не хочу, — заявила артистка.

О расставании с Кузнецовым Лель сообщила в декабре 2023 года. Союз пары длился 18 лет.

Ранее Лера Кудрявцева объявила, что уходит от своего третьего супруга хоккеиста Игоря Макарова. Телеведущая не стала вдаваться в подробности, но намекнула, что поводом стала алкогольная зависимость мужа. В связи с проблемами в личной жизни она попросила поклонников и СМИ не тревожить ее какое-то время.

После этого 52-летняя телеведущая заявила, что пока не развелась с 36-летним хоккеистом. По словам Кудрявцевой, ей нужна была «жесткая мотивация для решения серьезной проблемы» и сейчас она ею занимается. Кудрявцева также отметила, что они с супругом не ругались.