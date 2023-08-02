Актриса Дарья Сагалова поделилась своими опасениями, что зрителям не понравится новый образ Светы Букиной в перезапуске сериала «Счастливы вместе» на ТНТ, пишет Spletnik. Она призналась, что героиня не сможет так же впечатлить фанатов ситкома, как бы актриса не старалась сохранить настроение персонажа.

Она будет совсем другой, как бы я ни старалась сыграть ее прежней. Но никому не нужно, чтобы Света оставалась прежней. Я не знаю, готовы ли те, кто был влюблен в Светку, принять новую версию, — говорит Сагалову.