Исполнительница хита «Мой мармеладный» раскрыла тайну эстрадных концертов Лель заявила, что за 30 лет большая часть ее концертов была благотворительной

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Катя Лель

Певица Катя Лель призналась, что 99% ее концертов были благотворительными. Во время беседы с корреспондентом NEWS.ru в кулуарах премии FASHION PEOPLE AWARDS 2025 она сообщила, что это нормальная практика.

В течение 30 лет своей жизни 99% моих концертов были благотворительными, и это нормально. Может быть, кто-то и получал за это деньги, но артисты не получали, — заявила она.

75-летний певец Александр Буйнов ранее поддержал идею проводить бесплатные концерты на 9 Мая. Артист сообщил, что регулярно выступает из благотворительных соображений. В подтверждение своих слов он красноречиво провел ребром ладони по горлу, демонстрируя, как часто дает концерты бесплатно.

Ранее председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина заявила, что в День Победы все расходы за передвижение и комфорт артистов обязаны взять на себя представители власти, а само исполнение должно быть бесплатным и «от души».

Однако с этим мнением не согласились ряд отечественных артистов. Так, певец и композитор Юрий Лоза признался, что не понимает, почему артисты должны выступать бесплатно, если государство выделяет на это деньги. Его позицию поддержали продюсер Иосиф Пригожин и лидер группы «Моральный кодекс» Сергей Мазаев.