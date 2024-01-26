Исполнитель хита «Медуза» боится возвращаться в Россию после избиения SHOT: проживающий в Таиланде певец Matrang может отменить российский тур

Фото: Социальные сети

Matrang (Алан Хадзарагов)

Telegram-канал SHOT сообщает, что 28-летний российский музыкант Matrang (Алан Хадзарагов), автор хита «Медуза», может отменить запланированный на апрель тур по городам России. По данным источника, проживающий сейчас в Таиланде музыкант боится возвращаться на родину после избиения во Владикавказе в феврале 2023 года.

Matrang сел в машину к двум знакомым, чтобы вместе отдохнуть в ресторане «Дендрариум», однако те отвезли его в лес, избили и сняли происходящее на видео, говорится в сообщении. После этого артист продал свою недвижимость и машину в России, разорвал отношения с лейблом Басты Gazgolder и перебрался в Таиланд.

По данным канала, музыкант сбрил брови и отрастил волосы, чтобы не привлекать внимания русскоязычных поклонников. На одном из эфиров Хадзарагов заявил, что не собирается возвращаться в Россию. Также он признался, что часто употребляет запрещенные вещества, отметив, что это не должно никого касаться.

Ближайшие выступления рэпера были запланированы на апрель 2024 года в Москве, Петербурге, Нижнем Новгороде, Казани и Екатеринбурге. Организаторы концертов не исключают, что их придется отменить.

В 2018 году сервисы VK Music и BOOM составили список из 30 песен, набравших наибольшее количество прослушиваний. Вторую строчку занял трек Matrang «Медуза». Возглавила рейтинг песня белорусского рэпера CYGO «Panda E», третье место досталось треку «Минимал» Элджея, клип которого на YouTube собрал 31 млн просмотров.

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