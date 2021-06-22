«Испанский стыд» и «хождение по траве»: артисты о поражении сборной России

Звёзды российского шоу-бизнеса отреагировали в социальных сетях на разгромное поражение сборной РФ в матче с датчанами со счётом 1-4 в третьем туре группового этапа Евро-2020. По мнению музыкального продюсера Максима Фадеева, игра подопечных Станислава Черчесова вызывает «испанский стыд», а артист Станислав Садальский назвал выступление команды «хождением по траве».

Мне стыдно за страну, в которой такой футбол! Среди 140 миллионов человек, не нашлось несколько талантливых мужчин, которые могут профессионально гонять мяч по полю? Я в шоке! Как они попадают туда?, — написал Фадеев на своей странице в Instagram.

Хождение по траве для нас закончилось закончилось с разгромным счётом... Не всё потеряно-четвёртое место при четырёх командах как минимум вдвое лучше чем восьмое при восьми!, — отметил Садальский.

По мнению спортивного комментатора Дмитрия Губерниева, сборная России играла в «антифутбол».

Мы плохо играем в футбол. У нас плохо играют в клубах, плохо в сборной!!! В любой! Туда просто некого набирать. У нас слабые игроки, — написал журналист в своём Instagram-аккаунте.

Сборная РФ в группе В заняла последнее, четвёртое место. Команды Бельгии и Дании гарантировали себе выход в стадию плей-офф. Капитан сборной России по футболу Артём Дзюба извинился перед болельщиками после разгромного поражения от датчан со счётом 1:4 на Евро-2020, после которого россияне упустили шанс на выход в плей-офф.

Ранее сообщалось, что российский спортивный комментатор Василий Уткин на своём YouTube-канале предложил «забрать» сборную РФ по футболу у действующего главного тренера Станислава Черчесова после поражения в матче с Данией в третьем туре группового этапа Евро-2020 со счётом 1:4. В авторском Telegram-канале он «нашёл» ему замену в лице бывшего наставника московского «Спартака» Доменико Тедеско.