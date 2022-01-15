Исковое заявление Авраама Руссо потеряли в суде

Представитель Авраама Руссо заявил, что в суде было потеряно исковое заявление певца. Это означает, что рассмотрение дела артиста будет отложено, пишет StarHit.

Речь идёт о разбирательстве по избиению артиста. :Нападение и покушение на Руссо было совершено в середине 2000-. Руссо до сих пор лечит последствия этого нападения. В содеянном он обвиняет бизнесмена Тельмана Исмаилова и продюсера Иосифа Пригожина.

Руссо изначально добился пересмотра своего дела. Он рассчитывал, что судебное разбирательство вот-вот перейдёт на новый уровень рассмотрения. Но теперь в суде потеряли иск.

Я не адвокат, не судья и не прокурор, чтобы озвучить что-то. Я человек пострадавший. Не хочу мстить, моя вера не позволяет даже думать об этом. Я ищу справедливость. Дело уже доказанное — не мы это сделали в свое время, а суд. Самое главное теперь, чтобы мой обидчик во всём признался и всё рассказал, — заявил Руссо.

Артист добавил, что не остановится на этом.

Мы все живем под одним небом. Сколько они меня мучили меня, я прошёл через ад! Жизнь у меня одна. Зачем мне бояться кого-то? В конце концов, должна же быть справедливость. Об опасности не думаю. Но мы должны беречь себя. Очень неприятно было узнать о ситуации в суде. Судья сказала, что у нее плохие работники. Очень сожалею, что все так произошло. Хочу, чтобы беспорядок был исправлен, — сказал певец.

Ранее Авраам Руссо прокомментировал возможный иск Иосифа Пригожина о защите чести, достоинства и деловой репутации. Певец утверждает, что продюсер «потерял разум».