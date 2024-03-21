«Исчезновение» Миддлтон связали с родовым проклятием PageSix: принц Уэльский может сам скрывать Кейт Миддлтон из-за покойной матери

Фото: Stephen Lock/Keystone Press Agency/Global Look Press

Кейт Миддлтон

Кейт Миддлтон может скрывать сам принц Уэльский, сообщает PageSix со ссылкой на близкий к королевской семье источник. По его словам, внезапная смерть его матери принцессы Дианы оставила большой отпечаток на его психике. Он задумывается о родовом проклятии, в связи с чем бережет Миддлтон от лишних глаз.

Трагедия, которая случилась с принцессой Дианой, преследует его. Он думал, что мир усвоил уроки, которых мы, на самом деле, не усвоили. В этом и заключается его желание держать все в секрете, — передает издание слова инсайдера.

Ранее сообщалось, что принцесса Уэльская могла не появляться на публике после операции, узнав об измене принца Уильяма. По информации британских СМИ, отношения у наследника Карла III могли завязаться с бывшей моделью Роуз Хэнбери, более известной как Маркиза Чамли. Пресса также полагает, что принцесса Уэльская могла узнать о появлении на свет внебрачного ребенка и покинуть неверного супруга.

19 марта появилось видео, на котором запечатлены Кейт Миддлтон с супругом, выходящие из фермерского магазина примерно в миле от их дома в Виндзоре. Отмечается, что Миддлтон выглядит «здоровой, расслабленной и счастливой». На кадрах видно, что принцесса Уэльская одета в черный спортивный костюм.