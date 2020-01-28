https://static.news.ru/photo/5f8de6da-415b-11ea-97c4-fa163e074e61_660.jpg Ирина Отиева Фото: Natalya Loginova/Russian Look/Global Look Press

Певице Ирине Отиевой предложили спеть вместе с Ольгой Бузовой, чтобы избавиться от депрессии и подружиться с молодым поколением. Предложение прозвучало в программе «Прямой эфир» на телеканале «Россия 1» от друзей знаменитой джазовой певицы.

Это, по мнению приятелей Отиевой, могло бы избавить её от депрессии, в которую погрузила сама себя обиженная на жизнь певица, а также помочь ей вернуться на сцену. И Сергей Пенкин, И Лев Лещенко, которых Отиева некогда считала своими друзьями, пришли к выводу, что лучше работы ничего не лечит, но певица и слышать не хочет о возвращении на сцену.

Бузова, может, и согласится, но вот Отиева точно не согласится, — сказала певица Жанна Рождественская в ответ на предложенный подруге дуэт.

Она напомнила, как в своё время Ирина, получавшая награды за исполнение джазовых песен от американских музыкантов — основоположников стиля, схлестнулась в Екатериной Семёновой. Речь шла о песне «Чтоб не пил, не курил», о которой Отиева высказалась, что петь её могут только люди с низким интеллектом. И на фоне того, что поют молодые исполнители сейчас, песня Семёновой — просто невинный романс.

Но никто не задумывался, предлагая Отиевой вернуться на сцену, в каком состоянии сейчас её голосовой аппарат, как долго она выпивает, сколько она не выходила на сцену. Сама Отиева живёт в отшельничестве, она безмерно обижена на друзей, которые «выкинули» её на обочину жизни и даже не пришли на 50-летний юбилей в заказанный и оплаченный ресторан.

По словам певицы, у неё уже не осталось никаких планов, мечтаний, желаний. У неё две квартиры в Москве, собственный дом, и даже куплено место на кладбище. Отиева пережила разочарование с молодым мужем, она не навязывается ни 86-летней матери, ни любимой дочери. Артистка сильно сдала внешне, она похудела и не ухаживает за собой.

Ранее NEWS.ru сообщал, что певица Ирина Отиева пристрастилась к алкоголю из-за депрессии. Так считают её коллеги. Они уверены, что певицу нужно лечить.