https://static.news.ru/photo/12dc6ab0-6ddd-11ea-bb77-fa163e074e61_660.jpg Ирина Слуцкая с дочерью Варварой Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Фигуристка и мама троих детей Ирина Слуцкая рассказала, что не получает льгот и пособий как многодетная мать.

Как пишет StarHit, неоднократная чемпионка по фигурному катанию имеет двух детей от первого супруга и полгода назад родила дочку Киру от второго мужа, бизнесмена Алексея Говырина.

К сожалению, я не имею статуса многодетной мамы, так как мы с супругом прописаны в разных регионах. По законам, принятым в Московской области, я считаюсь многодетной мамой де-факто, но не де-юре, — сказала спортсменка.

Слуцкая также рассказала, что у неё практически не было декретного отпуска: на коньки она встала уже спустя три недели после родов, и сейчас она также регулярно ездит на работу. Дома справляться с ребёнком ей помогает помощница по хозяйству.

Ранее NEWS.ru сообщал, что самая многодетная мать Подмосковья родила 17 детей. У Татьяны и Николая Салтыковых из города Дрезна Орехово-Зуевского района Московской области, которые вместе живут 40 лет, уже 23 внука.