https://static.news.ru/photo/3bd6cf1a-49e2-11ea-a69b-fa163e074e61_660.jpg Ирина Слуцкая Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Серебряный призёр Олимпиады Ирина Слуцкая рассказала, как решилась на рождение третьего ребёнка в 40 лет. Она сделала это осознанно и не жалеет.

Здесь возраст не имеет значения. Другой вопрос — насколько ты к этому возрасту готов и насколько готов организм, — отметила спортсменка.

По её словам, в 40 лет нельзя что-то делать спонтанно. Необходимо проверить своё здоровье у врачей, а также обязательно выполнить все рекомендации.

Мы очень хотели этого ребёнка! И врачи дали добро. Следующий наш шаг — чтобы ребёнок жил в любви и в заботе, — поделилась телеведущая.

Воспитывать детей ей помогает муж и родители. Сейчас пара воспитывает двоих дочек и одного сына, пишет StarHit.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Слуцкая, ныне являющаяся депутатом Московской областной думы, не получает зарплату за свой мандат. По её словам, в законодательном органе Подмосковья лишь половина депутатов на зарплате. Семью она кормит благодаря тому, что у неё есть школа и ледовые шоу.