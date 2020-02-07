Серебряный призёр Олимпиады Ирина Слуцкая рассказала, как решилась на рождение третьего ребёнка в 40 лет. Она сделала это осознанно и не жалеет.
Здесь возраст не имеет значения. Другой вопрос — насколько ты к этому возрасту готов и насколько готов организм, — отметила спортсменка.
По её словам, в 40 лет нельзя что-то делать спонтанно. Необходимо проверить своё здоровье у врачей, а также обязательно выполнить все рекомендации.
Мы очень хотели этого ребёнка! И врачи дали добро. Следующий наш шаг — чтобы ребёнок жил в любви и в заботе, — поделилась телеведущая.
Воспитывать детей ей помогает муж и родители. Сейчас пара воспитывает двоих дочек и одного сына,
Ранее NEWS.ru сообщал, что Слуцкая, ныне являющаяся депутатом Московской областной думы, не получает зарплату за свой мандат. По её словам, в законодательном органе Подмосковья лишь половина депутатов на зарплате. Семью она кормит благодаря тому, что у неё есть школа и ледовые шоу.
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