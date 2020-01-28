https://static.news.ru/photo/3e4e8a84-4191-11ea-971f-fa163e074e61_660.jpg Фото: irinashayk/instagram

Российская супермодель Ирина Шейк призналась, что когда-то мечтала сменить пол.

Её отец Валерий Шайхлисламов работал шахтёром в Челябинской области. Он всегда хотел сына, однако в семье родились две девочки. Отец умер, когда Ирине было 14 лет. Из-за этого семья столкнулась с трудностями — матери пришлось работать на двух работах, чтобы прокормить дочерей. Именно в этот момент младшая задумалась о том, что ей нужно компенсировать потерю отца.

Я всегда чувствовала, что родилась не в том теле, что должна была стать мальчиком. Может быть, потому что мой отец всегда хотел мальчика. Когда он скончался, я подумала: «Поскольку я парень, сейчас настало время мне заботиться о семье — маме и старшей сестре», — поделилась модель.

Тогда же девушка решила, что никогда не выйдет замуж, но позднее всё же изменила своё решение, полюбив себя как женщину, пишет Vogue.

Ранее NEWS.ru писал, что Шейк впервые прокомментировала расставание с американским актёром Бредли Купером. Она откровенно рассказала изданию, почему её роман с актёром не закончился бракосочетанием.