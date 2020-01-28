Российская супермодель Ирина Шейк призналась, что когда-то мечтала сменить пол.
Её отец Валерий Шайхлисламов работал шахтёром в Челябинской области. Он всегда хотел сына, однако в семье родились две девочки. Отец умер, когда Ирине было 14 лет. Из-за этого семья столкнулась с трудностями — матери пришлось работать на двух работах, чтобы прокормить дочерей. Именно в этот момент младшая задумалась о том, что ей нужно компенсировать потерю отца.
Я всегда чувствовала, что родилась не в том теле, что должна была стать мальчиком. Может быть, потому что мой отец всегда хотел мальчика. Когда он скончался, я подумала: «Поскольку я парень, сейчас настало время мне заботиться о семье — маме и старшей сестре», — поделилась модель.
Тогда же девушка решила, что никогда не выйдет замуж, но позднее всё же изменила своё решение, полюбив себя как женщину, пишет Vogue.