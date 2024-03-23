Ирина Шейк выразила соболезнования в связи с терактом в Подмосковье

Модель Ирина Шейк выразила соболезнования в связи с терактом в «Крокусе». Фото с надписью «Скорбим» на городском рекламном экране она опубликовала в своем Instagram (деятельность в РФ запрещена).

Подобные заставки появились на всех рекламных экранах в Москве в ночь на 23 марта. Позже такие же надписи появились на экранах Санкт-Петрбурга и других российских городов.

О трагедии в подмосковном Красногороске ранее высказались певец Филипп Киркоров, певица Кристина Орбакайте, актер Милош Бикович, телеведущая Анастасия Ивлеева, актриса Яна Поплавская, исполнитель SHAMAN, певицы Лолита Милявская, Люся Чеботина и другие.

Президент Владимир Путин вышел в эфир с телеобращением к гражданам России в связи с терактом в «Крокус Сити Холле». Он объявил воскресенье, 24 марта, днем национального траура по погибшим и выразил глубокие соболезнования всем родным и близким погибших. Путин также пообещал, что Россия установит и покарает каждого, кто готовил теракт в «Крокусе». По его словам, террористов «ждут возмездие и забвение».