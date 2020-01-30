https://static.news.ru/photo/0e6d8040-4321-11ea-b1cc-fa163e074e61_660.jpg Ирина Шейк Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Ирина Шейк поделилась секретами своей красоты и рассказала о ежедневных процедурах, которые помогают ей в этом. Каждое утро российская супермодель начинает со стакана воды с лимонным соком и протирает лицо кубиком льда.

Шейк регулярно занимается спортом, нередко своё утро она начинает с тренировок в спортзале. В качестве вечерних процедур бывшая возлюбленная Криштиану Роналду наносит на лицо маску с коллагеном, крем для лица, бальзам для губ, пишет British Voque.

Вместо бальзама для губ можно использовать крем для глаз, советует Шейк. Он тоже питает губы и разглаживает трещинки. Особым способом Ирина Шейк ухаживает за бровями. Для этого она использует лак для волос и зубную щётку.

Ранее NEWS.ru сообщал, что российская супермодель Ирина Шейк призналась, что когда-то мечтала сменить пол. Её отец Валерий Шайхлисламов работал шахтёром в Челябинской области. Он всегда хотел сына, однако в семье родились две девочки.