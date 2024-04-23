Ирина Шейк показала старшую сестру-красавицу в день ее рождения Ирина Шейк публично поздравила с днем рождения старшую сестру Татьяну

Фото: Cinzia Camela/Keystone Press Agency/Global Look Press

Ирина Шейк

Супермодель Ирина Шейк в блоге в Instagram (деятельность в РФ запрещена) поздравила свою старшую сестру Татьяну Петенкову с 40-летием. Шейк опубликовала несколько архивных снимков, назвав Татьяну Тысиком и написав латиницей, что она снова помолодела.

С днем рождения, Тысик! Все, ты снова помолодела! — подписала фото Шейк.

Татьяна ведет непубличный образ жизни: живет в Краснодаре, занимается разведением породистых собак и продажей интерьерных клеток. Компания женщины носит название «Шейк Фэмили». Петенкова с мужем воспитывает троих детей, у них большое домашнее хозяйство и красивый дом.

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Ранее актер Брэдли Купер пригласил на открытие своего фуд-трака Danny & Coop's Cheesesteaks в Нью-Йорке Шейк с шестилетней дочерью Леей и новую возлюбленную модель Джиджи Хадид. Артист сам приготовил хот-доги и сырный пирог для посетителей и угостил их прямо из фургончика.

Летом 2022 года на Шейк обрушился шквал хейта после публикации снимка русской бани и салата оливье в ее блоге с подписью «Russianzz on Wednaday». Некоторые подписчики усмотрели намек на поддержку России в сочетании двух латинских букв Z, которые ассоциируются с российской спецоперацией на Украине. Модель решила перевести острую ситуацию в шутку, заявив, что иногда салат — это просто салат, и пообещав в своем блоге больше «никакой политики».