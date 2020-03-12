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Певица Ирина Понаровская, которой 12 марта исполнилось 67 лет, назвала семью и внуков главными в своей жизни.

По словам артистки, у внуков есть няня, которая может погулять с детьми, однако детей Понаровская кормит только сама. Она проводит с ними много времени в Санкт-Петербурге и на даче в Прибалтике.

Певица отметила, что сейчас статус «звезда» для неё имеет меньше значения, чем слово бабушка, передаёт argumenti.ru.

Как писал NEWS.ru, ранее Понаровская заявила, что не поддерживает отношений со своей приёмной дочерью Анастасией Камышевой. Одной семьёй они стали по воле случая и вместе почти не жили.