Ирина Пегова удостоилась звания народной артистки Ирина Пегова получила звание народной артистки

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ирина Пегова

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о присвоении актрисе Ирине Пеговой звания народной артистки. Звезда удостоилась его за большие заслуги в развитии кинематографического и театрального искусства.

Соответствующий документ опубликован на официальном сайте правовых актов. Пегова стала не единственной народной артисткой в этом списке. К ней присоединились оперные певцы Вадим Заплечный и Лариса Костюк, советские и российские актеры Сергей Беляев и Раиса Гичаева.

Пегова получила известность после ролей в фильмах «Прогулка», «Пять невест», «Дорогой папа» и других картинах. В 2005 году она вышла замуж за звезду драмы Алексея Балабанова «Брат-2» Дмитрия Орлова. У пары родилась дочь Татьяна, которой уже 18 лет.

Затем актриса забеременела во второй раз, однако у нее случился выкидыш. Орлов супругу не поддержал. В 2018 году они развелись, и их общение свелось к обсуждению вопросов, связанных с воспитанием Татьяны.

Орлов в прошлом году рассказал о планах закончить карьеру в кино. О своем решении он объявил после выхода фильма «Легкое знакомство», где он сыграл главную роль. По словам артиста, ему надоело на протяжении многих лет заниматься одним и тем же.