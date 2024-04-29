Ирина Горбачева высказалась о съемках постельных сцен Ирина Горбачева заявила, что хочет брать дублера для съемки постельных сцен

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Ирина Горбачева

Российская актриса Ирина Горбачева рассказала, что для съемок постельных сцен предпочла бы брать дублера. Звезда «Аритмии» неоднократно играла в эротических сценах, передает Voice.

Горбачева рассказала, что сейчас ей не так нужно сниматься в подобном, но актрисе не составит труда сыграть в постельной сцене, если понадобится. Кинозвезда считает, что ее нежелание играть в откровенных кадрах не говорит о ее профессионализме.

Если актриса не готова на постельную сцену, значит это просто актриса, которая не готова на постельную сцену, — отметила Горбачева.

Ранее кинокритик Давид Шнейдеров в разговоре с NEWS.ru осудил женщин, обвинивших французского актера Жерара Депардье в домогательствах. По его словам, актрисы таким образом хотят добиться от кинозвезды денег и получить внимание прессы.

До этого агентство AFP сообщило, что французская полиция заключила под стражу актера Жерара Депардье по делу о сексуальных домогательствах. 29 апреля артист был вызван на допрос в комиссариат полиции в Париже. Депардье обвиняют в сексуальном насилии две женщины.