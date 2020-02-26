https://static.news.ru/photo/e5d2eace-5880-11ea-9558-fa163e074e61_660.jpg Ирина Безрукова Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

После смерти сына актриса Ирина Безрукова долгое время не могла жить в своей квартире на юго-востоке Москвы. В 2017 году женщина решила снова там поселиться, начав масштабный ремонт.

Она объединила две квартиры (в одной артистка жила с бывшим супругом Сергеем Безруковым, а в соседней — покойный сын Андрей Ливанов), пишет KP.RU.

Теперь в жильё сына из предбанника не попасть: там, где была дверь — всё замуровали, ровная стена. Ирочка туда картину повесила: пейзаж с водопадом, — рассказала консьержка подъезда.

В 2015 году единственного сына Безруковой Андрея Ливанова — от брака с актёром Игорем Ливановым — нашли мёртвым в ванне собственной квартиры. Молодой человек, по предварительным данным, поскользнулся и ударился головой о плитку. Хотя версии выдвигались разные, от убийства до передозировки наркотиков.

Ранее NEWS.ru сообщал, что употребление наркотиков при одобрении отца сломало Татьяну Плаксину, считает её мать — российская певица Любовь Успенская. Девушка сбежала в Лос-Анджелес вскоре после интервью, в котором отказалась от слов о побоях и психологическом давлении со стороны матери.

Успенская заявила, что Александр Плаксин, с которым теперь живёт дочь, подсадил девушку на наркотики.